Нежная рыба в воздушном кляре (рецепт)
Легкий рецепт для любителей морепродуктов!
Ингредиенты:
- Филе рыбы 700 г.,
- Кефир 250 мл.,
- Мука 100 г.,
- Яйца 2 шт.,
- Сода 1 ч.л.,
- Сахар 1 ч.л.,
- Перец, соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. Филе рыбы нарезаем кусочками, солим и перчим. Откладываем на 10 минут.яйца, добавляем сахар и соль, взбиваем, а затем добавляем кефир и перемешиваем несколько минут.
3. Всыпаем соду и добавляем муку порциями, размешивая.
4. Разогреваем растительное масло на сковороде, обмакиваем в яичную смесь каждый кусочек филе и обжариваем с двух сторон.
Приятного аппетита!
Напомним,