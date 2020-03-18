Нежная рыба в воздушном кляре (рецепт)

18 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Нежная рыба в воздушном кляре (рецепт)
Нежная рыба в воздушном кляре (рецепт)
pixabay.com

Легкий рецепт для любителей морепродуктов!

Ингредиенты:

  • Филе рыбы 700 г., 
  • Кефир 250 мл.,
  • Мука 100 г.,
  • Яйца 2 шт.,
  • Сода 1 ч.л.,
  • Сахар 1 ч.л.,
  • Перец, соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Филе рыбы нарезаем кусочками, солим и перчим. Откладываем на 10 минут.

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2. В это время вбиваем в чашу яйца, добавляем сахар и соль, взбиваем, а затем добавляем кефир и перемешиваем несколько минут.

3. Всыпаем соду и добавляем муку порциями, размешивая.

4. Разогреваем растительное масло на сковороде, обмакиваем в яичную смесь каждый кусочек филе и обжариваем с двух сторон.

Приятного аппетита!

Напомним,

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