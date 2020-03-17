Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)

17 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)
Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)
pixabay.com

Каждая женщина должна иметь несколько спасительных рецептов полезного завтрака в те дни, когда нет времени на кухонные дела!

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Ингредиенты: 

  • Творог 350 г.,
  • Натуральный йогурт 300 мл.,
  • Свежая мята 5 ст.,
  • Варенье 2 ст. ложки.

Способ приготовления:

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1. Мяту складываем в блендер (одну веточку оставляем для украшения), добавляем натуральный йогурт, творог и варенье, измельчаем ингредиенты до однородной массы.

2. Раскладываем в миски и украшаем. Приятного аппетита!

Как видите, рецепт очень быстрый, а лакомство будет полезным для детей и взрослых. 

Напомним,

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