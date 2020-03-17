Творожный завтрак с йогуртом за 10 минут (рецепт)
Каждая женщина должна иметь несколько спасительных рецептов полезного завтрака в те дни, когда нет времени на кухонные дела!
- Творог 350 г.,
- Натуральный йогурт 300 мл.,
- Свежая мята 5 ст.,
- Варенье 2 ст. ложки.
Способ приготовления:блендер (одну веточку оставляем для украшения), добавляем натуральный йогурт, творог и варенье, измельчаем ингредиенты до однородной массы.
2. Раскладываем в миски и украшаем. Приятного аппетита!
Как видите, рецепт очень быстрый, а лакомство будет полезным для детей и взрослых.
Напомним,