Итальянский салат с макаронами за 10 минут (рецепт)

13 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Итальянский салат с макаронами за 10 минут (рецепт)
Итальянский салат с макаронами за 10 минут (рецепт)
pixabay.com

Быстрый и вкусный салат станет спасением в моменты, когда совсем нет времени!

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Ингредиенты:

  • Вода 1 л.,
  • Макароны 150 г., 
  • Оливковое масло 4 ст. ложки,
  • Соль по вкусу,
  • Лимон (лайм) 1/4 шт.,
  • Перец по вкусу,
  • Оливки 40 г.,
  • Сыр твердый 50 г.

Способ приготовления:

1. Отвариваем макароны в подсоленной воде.

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2. Делаем соус: смешиваем оливковое масло (3 ст. ложки) с соком лимона, перчим.

3. Оливки добавляем к готовым макаронам, посыпаем измельченным сыром и добавляем еще одну ложку оливкового масла. 

4. Вливаем в макароны соус, перемешиваем. Приятного аппетита!

Напомним,

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