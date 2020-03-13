Итальянский салат с макаронами за 10 минут (рецепт)
Быстрый и вкусный салат станет спасением в моменты, когда совсем нет времени!
- Вода 1 л.,
- Макароны 150 г.,
- Оливковое масло 4 ст. ложки,
- Соль по вкусу,
- Лимон (лайм) 1/4 шт.,
- Перец по вкусу,
- Оливки 40 г.,
- Сыр твердый 50 г.
Способ приготовления:
1. Отвариваем макароны в подсоленной воде.
3. Оливки добавляем к готовым макаронам, посыпаем измельченным сыром и добавляем еще одну ложку оливкового масла.
4. Вливаем в макароны соус, перемешиваем. Приятного аппетита!
Напомним,