Паста с грибами и плавленным сыром для гурманов (рецепт)

12 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Паста с грибами и плавленным сыром для гурманов (рецепт)
Паста с грибами и плавленным сыром для гурманов (рецепт)
pixabay.com

Предлагаем рецепт сытного и вкусного блюда!

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Ингредиенты:

  • Спагетти 100 г., 
  • Репчатый лук 100 г.,
  • Шампиньоны 250 г.,
  • Растительное масло,
  • Сливки 220 мл.,
  • Сыр 15% 50 г.,
  • Зелень и соль по вкусу.

Способ приготовления:

1. В подсоленную воду после закипания опускаем спагетти и варим до готовности.

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2. Грибы нарезаем на кусочки, а репчатый лук измельчаем. 

3. Добавляем на сковороду растительное масло и обжариваем лук 1 минуту, добавляем грибы и жарим до испарения жидкости.

4. Добавляем в сковороду сливки и тушим еще несколько минут. Добавляем туда спагетти.

5. В готовое блюдо добавляем натертый сыр и зелень. Приятного аппетита!

Напомним,

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