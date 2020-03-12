Паста с грибами и плавленным сыром для гурманов (рецепт)
Предлагаем рецепт сытного и вкусного блюда!
- Спагетти 100 г.,
- Репчатый лук 100 г.,
- Шампиньоны 250 г.,
- Растительное масло,
- Сливки 220 мл.,
- Сыр 15% 50 г.,
- Зелень и соль по вкусу.
Способ приготовления:
1. В подсоленную воду после закипания опускаем спагетти и варим до готовности.
3. Добавляем на сковороду растительное масло и обжариваем лук 1 минуту, добавляем грибы и жарим до испарения жидкости.
4. Добавляем в сковороду сливки и тушим еще несколько минут. Добавляем туда спагетти.
5. В готовое блюдо добавляем натертый сыр и зелень. Приятного аппетита!
Напомним,