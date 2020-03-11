Низкокалорийный кекс без сахара (рецепт)

11 марта 2020 14:30 Алла Лысак
Низкокалорийный кекс без сахара (рецепт)
Низкокалорийный кекс без сахара (рецепт)

Кекс, который можно есть даже на диете, разве это не мечта?

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Ингредиенты: 

  • Банан 2 шт.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Мед 60 г.,
  • Мука 190 г.,
  • Рисовая мука 50 г.,
  • Сода 5 г.,
  • Соль по вкусу,
  • Растительное масло 200 г.
  • Ванильный сахар.
  • Черника.

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с солью, добавляем муку, банановое пюре, мед, соду и ванильный сахар, все перемешиваем.

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2. Выкладываем половину теста в формы для запекания, добавляем чернику и заливаем второй частью теста. Выпекаем при температуре 160 градусов 40 минут.

3. Подавать кекс рекомендуемся с сухими ягодами или кусочками мяты. Приятного аппетита!

В одном кусочке такого кекса всего 250 калорий.

Напомним,

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