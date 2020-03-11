Низкокалорийный кекс без сахара (рецепт)
Кекс, который можно есть даже на диете, разве это не мечта?
- Банан 2 шт.,
- Яйцо 2 шт.,
- Мед 60 г.,
- Мука 190 г.,
- Рисовая мука 50 г.,
- Сода 5 г.,
- Соль по вкусу,
- Растительное масло 200 г.
- Ванильный сахар.
- Черника.
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйца с солью, добавляем муку, банановое пюре, мед, соду и ванильный сахар, все перемешиваем.
3. Подавать кекс рекомендуемся с сухими ягодами или кусочками мяты. Приятного аппетита!
В одном кусочке такого кекса всего 250 калорий.
Напомним,