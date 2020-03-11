Здоровый сон: ТОП-3 напитка, которые помогут его улучшить

11 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Здоровый сон: ТОП-3 напитка, которые помогут его улучшить
Здоровый сон: ТОП-3 напитка, которые помогут его улучшить
pixabay.com

Хотите улучшить свой сон, а заодно и общее состояние организма?

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Тогда придется забыть о кофе и обратить свое внимание в сторону других напитков. 

Ромашковый чай

Ромашковый чай отлично успокаивает нервную систему и способствует борьбе со стрессом. Чай в концентрации 4 столовые ложки ромашки на стакан (237 мл) кипятка можно пить каждый день, и это не вызовет никаких побочных эффектов. Ученые доказали: регулярное потребление ромашкового чая за две недели способно побороть бессонницу. 

Теплое молоко

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О пользе молока для взрослого организма конечно можно спорить достаточно долго. Однако факт остается фактом: молоко уменьшает количество ночных пробуждений и помогает мышцам меньше сокращаться во сне. Происходит это за счет триптофана, который содержится в молоке. Он помогает быстрее заснуть и облегчает адаптацию при смене часовых поясов. А еще молоко повышает уровня серотонина, отвечающего за ощущение счастья и благополучия.

Миндальное молоко

Удивлены? А зря. Миндальное молоко - перемолотый миндаль вместе с водой. Сам по себе миндаль является орехом, который снижает стресс и улучшает состояние организма. Миндальное молоко содержит триптофан, а также магний — минерал, который тоже помогает нормализовать сон. Однако стоит учесть, что этот напиток нельзя принимать людям с аллергией на орехи.

Напомним, 

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