Здоровый сон: ТОП-3 напитка, которые помогут его улучшить
Хотите улучшить свой сон, а заодно и общее состояние организма?
Ромашковый чай
Ромашковый чай отлично успокаивает нервную систему и способствует борьбе со стрессом. Чай в концентрации 4 столовые ложки ромашки на стакан (237 мл) кипятка можно пить каждый день, и это не вызовет никаких побочных эффектов. Ученые доказали: регулярное потребление ромашкового чая за две недели способно побороть бессонницу.
Теплое молоко
Миндальное молоко
Удивлены? А зря. Миндальное молоко - перемолотый миндаль вместе с водой. Сам по себе миндаль является орехом, который снижает стресс и улучшает состояние организма. Миндальное молоко содержит триптофан, а также магний — минерал, который тоже помогает нормализовать сон. Однако стоит учесть, что этот напиток нельзя принимать людям с аллергией на орехи.
Напомним,