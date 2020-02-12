ТОП-5 способов быстро избавиться от сонливости

12 февраля 2020 11:00 Антонина Старовойт
ТОП-5 способов быстро избавиться от сонливости
ТОП-5 способов быстро избавиться от сонливости
pixabay.com

Побороть сонливость не всегда просто.

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Сегодня мы расскажем вам о пяти наиболее эффективных способах, как побороть сонливость. 

Зарядка 

Легкая, спокойная и размеренная нагрузка после сна поможет запустить наши внутренние механизмы и улучшить концентрацию. Если в сон вас клонит после работы, а до дома ещё надо доехать, причём за рулём, пробегитесь пару раз по лестнице или сделайте несколько пеших кругов вокруг парковки.

Свет 

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С пробуждением открывайте сразу шторы, чтобы впускать в комнату солнечный свет. Не переживайте: глаза быстро привыкнут, зато свет поможет мозгу быстрее отойти ото сна и лучше концентрироваться. 

Чай и кофе

Выпивайте с утра по чашке зеленого чая либо крепкого черного кофе. Но не перебарщивайте. Диетологи рекомендуют принимать не более двух чашек в день. Ведь кофеин, помимо бодрящих свойств, содержит в себе гормон стресса - кортизол. 

Запах

Запах лимона и любого другого цитруса, по свидетельствам учёных, способствует лучшей концентрации и ускоряет процесс мышления. Да и запах самого кофе (без приёма внутрь) отлично бодрит. Так что если не хотите испортить зубы или боитесь сердечного приступа, кофе можете не пить, а просто нюхать.

Смена графика 

Возможно, ваша сонливость обоснована несовпадением вашего графика и биоритмов. Попробуйте «поймать» это идеальное для себя время и подстроить под него своё расписание. Можно, например, пораньше ложиться спать или договориться с начальством о сдвиге рабочего дня на полчаса вперёд.

Напомним, 

 

 

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