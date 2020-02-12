ТОП-5 способов быстро избавиться от сонливости

Побороть сонливость не всегда просто.

Сегодня мы расскажем вам о пяти наиболее эффективных способах , как побороть сонливость.

Зарядка

Легкая, спокойная и размеренная нагрузка после сна поможет запустить наши внутренние механизмы и улучшить концентрацию. Если в сон вас клонит после работы, а до дома ещё надо доехать, причём за рулём, пробегитесь пару раз по лестнице или сделайте несколько пеших кругов вокруг парковки.

Свет

С пробуждением открывайте сразу шторы, чтобы впускать в комнату солнечный свет. Не переживайте: глаза быстро привыкнут, зато свет поможет мозгу быстрее отойти ото сна и лучше концентрироваться.

Чай и кофе

Выпивайте с утра по чашке зеленого чая либо крепкого черного кофе. Но не перебарщивайте. Диетологи рекомендуют принимать не более двух чашек в день. Ведь кофеин, помимо бодрящих свойств, содержит в себе гормон стресса - кортизол.

Запах

Запах лимона и любого другого цитруса, по свидетельствам учёных, способствует лучшей концентрации и ускоряет процесс мышления. Да и запах самого кофе (без приёма внутрь) отлично бодрит. Так что если не хотите испортить зубы или боитесь сердечного приступа, кофе можете не пить, а просто нюхать.

Смена графика

Возможно, ваша сонливость обоснована несовпадением вашего графика и биоритмов. Попробуйте «поймать» это идеальное для себя время и подстроить под него своё расписание. Можно, например, пораньше ложиться спать или договориться с начальством о сдвиге рабочего дня на полчаса вперёд.

Напомним,