Как достичь оргазма: ТОП-3 способа

27 января 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как достичь оргазма: ТОП-3 способа
Как достичь оргазма: ТОП-3 способа
pixabay.com

Оргазм - вещь субъективная.

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Сегодня мы расскажем о главных принципах его достижения. 

Не симулируйте 

Женский оргазм - весьма непростой процесс, который случается далеко не во время каждого акта. И это более чем нормально. Если же вы все-таки решились поработать над достижением высшей точки наслаждения, сексологи в первую очередь рекомендуют прекратить имитировать оргазмы. Так ваш партнер начнет к вам больше прислушиваться и слышать голос вашего тела. 

Расслабьтесь 

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Сосредоточившись на проблеме отсутствия оргазма или просто из-за стресса и хронической усталости, женщины порой сами лишают себя возможности достичь оргазма. Приступая к любовным утехам, создайте для себя максимально комфортную и уютную атмосферу. Если расслабление не наступает само по себе, а навязчивые мысли отказываются покидать вашу голову, используйте в качестве прелюдии расслабляющую ванну, тонизирующий душ или чувственный массаж. 

Дыхание 

Во время секса очень важно дышать правильно. Следует научиться вдыхать и выдыхать мышцами живота, а не груди. 

Напомним, 

 

 

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