Как достичь оргазма: ТОП-3 способа
Оргазм - вещь субъективная.
Не симулируйте
Женский оргазм - весьма непростой процесс, который случается далеко не во время каждого акта. И это более чем нормально. Если же вы все-таки решились поработать над достижением высшей точки наслаждения, сексологи в первую очередь рекомендуют прекратить имитировать оргазмы. Так ваш партнер начнет к вам больше прислушиваться и слышать голос вашего тела.
Расслабьтесь
Дыхание
Во время секса очень важно дышать правильно. Следует научиться вдыхать и выдыхать мышцами живота, а не груди.
Напомним,