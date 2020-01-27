Как достичь оргазма: ТОП-3 способа

Оргазм - вещь субъективная.

Сегодня мы расскажем о главных принципах его достижения.

Не симулируйте

Женский оргазм - весьма непростой процесс, который случается далеко не во время каждого акта. И это более чем нормально. Если же вы все-таки решились поработать над достижением высшей точки наслаждения, сексологи в первую очередь рекомендуют прекратить имитировать оргазмы. Так ваш партнер начнет к вам больше прислушиваться и слышать голос вашего тела.

Расслабьтесь

Сосредоточившись на проблеме отсутствия оргазма или просто из-за стресса и хронической усталости, женщины порой сами лишают себя возможности достичь оргазма. Приступая к любовным утехам, создайте для себя максимально комфортную и уютную атмосферу. Если расслабление не наступает само по себе, а навязчивые мысли отказываются покидать вашу голову, используйте в качестве прелюдии расслабляющую ванну, тонизирующий душ или чувственный массаж.

Дыхание

Во время секса очень важно дышать правильно. Следует научиться вдыхать и выдыхать мышцами живота, а не груди.

Напомним,