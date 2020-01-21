ТОП-3 главные ошибки девушек в самом начале отношений

21 января 2020 15:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 главные ошибки девушек в самом начале отношений
ТОП-3 главные ошибки девушек в самом начале отношений
pixabay.com

Ваши отношения только начались, а у вас уже вполне вероятно есть возможность все испортить.

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В чем это проявляется и как этого не допустить - читайте просто сейчас!

Подмена настоящего будущим 

Это особенность многих особей прекрасного пола. Мы не можем наслаждаться настоящим без точной уверенности в будущем.  Никто не спорит - безусловно, растрачивать свою энергию на мимолетные интриги тоже не очень разумно. Однако будьте осторожны: разговоры о далеком будущем с парнями, которые являются вашими всего месяц - не лучшая затея. Такие риторики на раннем этапе отношений только пугают мужской пол. 

Вы ищете во всем смысл 

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Каждое совпадение и случайность оборачиваются для вас знаками судьбы. Но поверьте: одинаковый любимый цвет и музыкальная группа еще не указывают на вашу полную совместимость во всем. Перестаньте искать во всем знаки и просто насладитесь отношениями. 

Вы чрезмерно анализируете

Этот пункт часто идет в связке с первым. Вы анализируете мельчайшую деталь и пытаетесь дать ей позитивное либо же негативное отношение к вам. Ничего из этого не может положительно повлиять на зарождающиеся отношения. Прекратите заниматься утомительной работой - быть в отношениях без десятков мыслей за спиной куда проще. 

Напомним, 

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