ТОП-3 главные ошибки девушек в самом начале отношений
Ваши отношения только начались, а у вас уже вполне вероятно есть возможность все испортить.
Подмена настоящего будущим
Это особенность многих особей прекрасного пола. Мы не можем наслаждаться настоящим без точной уверенности в будущем. Никто не спорит - безусловно, растрачивать свою энергию на мимолетные интриги тоже не очень разумно. Однако будьте осторожны: разговоры о далеком будущем с парнями, которые являются вашими всего месяц - не лучшая затея. Такие риторики на раннем этапе отношений только пугают мужской пол.
Вы ищете во всем смысл
Вы чрезмерно анализируете
Этот пункт часто идет в связке с первым. Вы анализируете мельчайшую деталь и пытаетесь дать ей позитивное либо же негативное отношение к вам. Ничего из этого не может положительно повлиять на зарождающиеся отношения. Прекратите заниматься утомительной работой - быть в отношениях без десятков мыслей за спиной куда проще.
Напомним,