ТОП-5 фраз для счастливых отношений

9 января 2020 19:30 Антонина Старовойт
ТОП-5 фраз для счастливых отношений
ТОП-5 фраз для счастливых отношений
pixabay.com

Отношения - огромный труд, который нужно совершать изо дня в день.

Читайте такжеТОП-3 признака совместимости в сексе
Мы решили вам немного помочь и рассказать главные фразы для всех счастливых пар, которые помогут сохранять крепкие отношения. 

Я люблю тебя

Это важный момент. Партнеры в здоровых и крепких отношениях никогда не теряют момент, чтобы еще раз напомнить об этом и не бояться переборщить с этой фразой. 

Спасибо

Читайте такжеТОП-3 секс-совета женщинам от мужчин
И это вовсе не о том, чтобы продемонстрировать свою вежливость. В здоровых отношениях люди принимают поступки не как должное, а наоборот, с особым трепетом и ценностью. Именно поэтому стоит помнить о силе такого простого "спасибо". Любая мелочь может стать отличным поводом напомнить человеку, как вы рады его присутствию в вашей жизни.

Прости меня 

Отношения - не поле для гордости. Здоровые отношения не выдерживают высокомерия и надменности. Иногда проще проявить зрелость и мудрость, чтобы сделать первый шаг к примирению, чем дуть губы на партнера из-за какой-то мелочи. 

Мне повезло с тобой 

Пара в счастливых и крепких отношениях осознает всю ценность их союза. Они готовы признаваться в этом всем на свете, но самое главное, что они говорят об этом своим партнерам.

Как прошел твой день?

Здоровые отношения предполагают искренний интерес друг друга к жизни своей половинки. Кроме того, они умеют слушать, не перебивая и всегда готовы поддержать партнера, если у него нет настроения.

Напомним, 

Облако тегов

отношения Счастье по рецепту советы секреты

Материалы по теме

Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы
ЗОЖ

Запускаем мозг: ТОП-5 продуктов для активной работы
ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс
Психология

ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс
Иракли Макацария о своей девушке: «Добрая, благородная, с которой я действительно хотел бы разделять все»
Новости

Иракли Макацария о своей девушке: «Добрая, благородная, с которой я действительно хотел бы разделять все»
Константин Войтенко признался, что его раздражает в жене
Новости

Константин Войтенко признался, что его раздражает в жене

Популярное на сайте

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!

Вы будете удивлены: этот продукт быстро поможет похудеть!
ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Назван самый скрытный знак Зодиака

Назван самый скрытный знак Зодиака

Популярное видео

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона

Грейс и Фрэнки: вышел трейлер 6 сезона
Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн. Эфир от 04.01.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн. Эфир от 04.01.2020
tv.ua