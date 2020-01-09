ТОП-5 фраз для счастливых отношений
Отношения - огромный труд, который нужно совершать изо дня в день.
Я люблю тебя
Это важный момент. Партнеры в здоровых и крепких отношениях никогда не теряют момент, чтобы еще раз напомнить об этом и не бояться переборщить с этой фразой.
Спасибо
Прости меня
Отношения - не поле для гордости. Здоровые отношения не выдерживают высокомерия и надменности. Иногда проще проявить зрелость и мудрость, чтобы сделать первый шаг к примирению, чем дуть губы на партнера из-за какой-то мелочи.
Мне повезло с тобой
Пара в счастливых и крепких отношениях осознает всю ценность их союза. Они готовы признаваться в этом всем на свете, но самое главное, что они говорят об этом своим партнерам.
Как прошел твой день?
Здоровые отношения предполагают искренний интерес друг друга к жизни своей половинки. Кроме того, они умеют слушать, не перебивая и всегда готовы поддержать партнера, если у него нет настроения.
Напомним,