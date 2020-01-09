ТОП-5 фраз для счастливых отношений

Отношения - огромный труд, который нужно совершать изо дня в день.

Мы решили вам немного помочь и рассказать главные фразы для всех счастливых пар, которые помогут сохранять крепкие отношения.

Я люблю тебя

Это важный момент. Партнеры в здоровых и крепких отношениях никогда не теряют момент, чтобы еще раз напомнить об этом и не бояться переборщить с этой фразой.

Спасибо

И это вовсе не о том, чтобы продемонстрировать свою вежливость. В здоровых отношениях люди принимают поступки не как должное, а наоборот, с особым трепетом и ценностью. Именно поэтому стоит помнить о силе такого простого "спасибо". Любая мелочь может стать отличным поводом напомнить человеку, как вы рады его присутствию в вашей жизни.

Прости меня

Отношения - не поле для гордости. Здоровые отношения не выдерживают высокомерия и надменности. Иногда проще проявить зрелость и мудрость, чтобы сделать первый шаг к примирению, чем дуть губы на партнера из-за какой-то мелочи.

Мне повезло с тобой

Пара в счастливых и крепких отношениях осознает всю ценность их союза. Они готовы признаваться в этом всем на свете, но самое главное, что они говорят об этом своим партнерам.

Как прошел твой день?

Здоровые отношения предполагают искренний интерес друг друга к жизни своей половинки. Кроме того, они умеют слушать, не перебивая и всегда готовы поддержать партнера, если у него нет настроения.

Напомним,