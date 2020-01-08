ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

8 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
pixabay.com

Мы привыкли винить другого в проблемах. Однако, очень редко задумываемся над своими действиями.

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Сегодня мы расскажем о трех поступках, которые рушат ваши отношения и постепенно ведут их в пропасть. 

Неуважение личных границ 

Не стоит прирастать к своему парню и становиться его тенью. Прежде всего вы должны помнить: вы две независимые единицы, у которых должна быть своя жизнь. Да-да, отдельно друг от друга. Выделите один день в неделе, когда ваше общение будет сводиться к минимуму, и вы будете распоряжаться им так, как вам угодно. 

Вы ничем не занимаетесь 

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В продолжение к первому пункту: будьте личностью. Никому не нравится только оболочка девушки, в которой нет никакого наполнения. Найдите хобби по душе. Ищите дело, которое приносит вам удовольствие. Отношения не должны становиться вашей главной зависимостью. Ведь залог крепких и здоровых отношений именно в силе двух партнеров порознь. 

Ваша ревность 

Она вносит деструктив и хаос в отношения. Помните: ваша ревность - это неуверенность в себе и ваших отношениях с вашей стороны. Доверяйте партнеру. Крепкие отношения строятся именно на нем. 

Напомним,

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