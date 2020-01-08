ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

Мы привыкли винить другого в проблемах. Однако, очень редко задумываемся над своими действиями.

Сегодня мы расскажем о трех поступках, которые рушат ваши отношения и постепенно ведут их в пропасть.

Неуважение личных границ

Не стоит прирастать к своему парню и становиться его тенью. Прежде всего вы должны помнить: вы две независимые единицы, у которых должна быть своя жизнь. Да-да, отдельно друг от друга. Выделите один день в неделе, когда ваше общение будет сводиться к минимуму, и вы будете распоряжаться им так, как вам угодно.

Вы ничем не занимаетесь

В продолжение к первому пункту: будьте личностью. Никому не нравится только оболочка девушки, в которой нет никакого наполнения. Найдите хобби по душе. Ищите дело, которое приносит вам удовольствие. Отношения не должны становиться вашей главной зависимостью. Ведь залог крепких и здоровых отношений именно в силе двух партнеров порознь.

Ваша ревность

Она вносит деструктив и хаос в отношения. Помните: ваша ревность - это неуверенность в себе и ваших отношениях с вашей стороны. Доверяйте партнеру. Крепкие отношения строятся именно на нем.

Напомним,