ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Мы привыкли винить другого в проблемах. Однако, очень редко задумываемся над своими действиями.
Неуважение личных границ
Не стоит прирастать к своему парню и становиться его тенью. Прежде всего вы должны помнить: вы две независимые единицы, у которых должна быть своя жизнь. Да-да, отдельно друг от друга. Выделите один день в неделе, когда ваше общение будет сводиться к минимуму, и вы будете распоряжаться им так, как вам угодно.
Вы ничем не занимаетесь
Ваша ревность
Она вносит деструктив и хаос в отношения. Помните: ваша ревность - это неуверенность в себе и ваших отношениях с вашей стороны. Доверяйте партнеру. Крепкие отношения строятся именно на нем.
Напомним,