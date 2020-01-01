Улучшаем ваш секс за три шага: проверенные советы

1 января 2020 17:00 Антонина Старовойт
Улучшаем ваш секс за три шага: проверенные советы
Улучшаем ваш секс за три шага: проверенные советы
pixabay.com

В Новый год положено входить с новыми привычками и целями.

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Сегодня мы расскажем, как улучшить вашу интимную жизнь с партнером всего в три шага. 

Вызывайте желание 

Вы должны заинтересовать своего партнера и вызвать физическое желание. Сделайте так, чтобы он вас хотел. Для этого можно применить в ход весь арсенал женских хитростей: от ароматов до сексуального нижнего белья. 

Говорите и слушайте 

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 Секс – это процесс, которому можно научиться. Но только если вы даете партнера обратную связь: говорите о деталях и желаниях, а так же слушаете его фантазии.

Расспрашивайте 

Нереализованные желания приводят к изменам. Если не вы воплотите фантазии своего партнера, то это могут сделать другие.

Напомним,

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