Улучшаем ваш секс за три шага: проверенные советы
В Новый год положено входить с новыми привычками и целями.
Вызывайте желание
Вы должны заинтересовать своего партнера и вызвать физическое желание. Сделайте так, чтобы он вас хотел. Для этого можно применить в ход весь арсенал женских хитростей: от ароматов до сексуального нижнего белья.
Говорите и слушайте
Расспрашивайте
Нереализованные желания приводят к изменам. Если не вы воплотите фантазии своего партнера, то это могут сделать другие.
Напомним,