ТОП-3 секс-совета женщинам от мужчин

Не только мы можем критиковать или обсуждать умения наших избранников в постели с подружками. Оказывается, мужчины тоже бывают не в восторге от нашего поведения во время полового акта.

Сегодня мы расскажем о трех главных советах , которые бы каждый парень пожелал дать своей избраннице.

Будьте раскрепощенной

Стеснительные и зажатые девушки редко могут заинтересовать мужчину в сексуальном плане, только если у него нет каких-то особых предпочтений на этот счет. Чаще всего мужчин заводит открытость девушки в вопросах секса. Проявляйте инициативу - в ней вовсе нет ничего плохого. Не забывайте: секс - для двоих. Поэтому вы такая же равноправная участница процесса, как и ваш избранник. Раскрепощенные девушки, как правило, готовы к экспериментам в постели и вовсе не против попробовать что-то новенькое. Но если же вы пока не готовы к непривычным для вас опытам, не делайте это в угоду мужчине. Все должно быть обоюдно и в кайф для каждого из участников акта.

Не отвлекайтесь

Ученые доказали: если мужчина во время секса думает исключительно о нем, то мысли женщины могут витать далеко в облаках. Правда в том, что секс требует полного погружения, ведь только в таком случае можно сконцентрироваться на своих ощущениях, принять во внимание ощущения партнера и получить настоящее удовольствие.

Получайте удовольствие

Речь о той самой симуляции. Мужчинам нравится не только получать удовольствие, но и видеть, что женщина тоже в этой доле наслаждения есть. Когда же вы симулируете, то обманываете сразу всех участников акта. Спрашивается, к чему? Ведь если открыто и честно поговорить с партнером, обсудить моменты, которые вас не устраивают, то можно начать работать над таким сексом, который принесет настоящее удовольствие.

Напомним,