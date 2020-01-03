ТОП-3 вещи, о которых нельзя шутить при сексе

3 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 вещи, о которых нельзя шутить при сексе
ТОП-3 вещи, о которых нельзя шутить при сексе
pixabay.com

Секс - дело не только интимное, но и крайне щепетильное.

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Сегодня мы расскажем о том, что ни в коем случае нельзя говорить своему партнеру при интиме

Внешность 

Когда вы решаетесь на секс с человеком, вас по умолчанию привлекают внешность и особенности человека. Конечно, никто не идеален, и за годы отношений у вашего партнера могло, к примеру, прибавиться лишних килограммов, но постель - не самое удачное место для обсуждения диеты. 

Эмоции

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Признайтесь, их крайне сложно контролировать во время процесса. Конечно, наблюдать за их выражением порой может быть общим забавным: странные гримасы, возгласы, стоны. Но это все вовсе не является предметом для шуток. Помните о чувствах партнера и ни в коем случае не поддавайте их насмешке. 

Размеры

К счастью, это оказалось научно доказано: размеры вовсе никак не влияет на оргазм женщины. Он возникает в первую очередь у вас в голове. Поэтому не стоит при каждом удобном случае вспоминать о размере партнера.

Напомним,

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