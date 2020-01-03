ТОП-3 вещи, о которых нельзя шутить при сексе
Секс - дело не только интимное, но и крайне щепетильное.
Внешность
Когда вы решаетесь на секс с человеком, вас по умолчанию привлекают внешность и особенности человека. Конечно, никто не идеален, и за годы отношений у вашего партнера могло, к примеру, прибавиться лишних килограммов, но постель - не самое удачное место для обсуждения диеты.
Эмоции
Размеры
К счастью, это оказалось научно доказано: размеры вовсе никак не влияет на оргазм женщины. Он возникает в первую очередь у вас в голове. Поэтому не стоит при каждом удобном случае вспоминать о размере партнера.
Напомним,