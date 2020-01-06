ТОП-3 признака совместимости в сексе

6 января 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 признака совместимости в сексе
ТОП-3 признака совместимости в сексе
pixabay.com

Секс - одна из важных составляющих здоровых отношений.

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Сегодня мы расскажем о трех главных признаках, которые докажут вашу абсолютную совместимость в сексуальных отношениях. Берите на заметку. 

Вам комфортно быть без одежды и не во время секса

Вы уже наверняка видели друг друга голыми во время интима. Поэтому ходить без одежды по квартире вполне обычная ситуация. Не сковывайте себя. Не зажимайтесь - партнер чувствует ваш дискомфорт точно так же, как и удовольствие. 

Вам не стыдно говорить о сексуальных фантазиях

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Вы вовсе не страшитесь даже самых сумасшедших фантазий. Ваша химия и идиллия в сексе достигла того максимума, когда хочется пробовать новые способы еще и еще, чтобы доставить друг другу удовольствие.

Вы свободно говорите о сексе

При комфорте в здоровых отношений разговоры - важная составляющая отношений, на которой все и строится. Если вам не стыдно говорить о вашей половой жизни с партнером, обсуждать проблемы и искать решения - вы абсолютно точно находитесь в идеальной совместимости друг для друга. 

Напомним, 

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