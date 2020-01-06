ТОП-3 признака совместимости в сексе

Секс - одна из важных составляющих здоровых отношений.

Сегодня мы расскажем о трех главных признаках , которые докажут вашу абсолютную совместимость в сексуальных отношениях. Берите на заметку.

Вам комфортно быть без одежды и не во время секса

Вы уже наверняка видели друг друга голыми во время интима. Поэтому ходить без одежды по квартире вполне обычная ситуация. Не сковывайте себя. Не зажимайтесь - партнер чувствует ваш дискомфорт точно так же, как и удовольствие.

Вам не стыдно говорить о сексуальных фантазиях

Вы вовсе не страшитесь даже самых сумасшедших фантазий. Ваша химия и идиллия в сексе достигла того максимума, когда хочется пробовать новые способы еще и еще, чтобы доставить друг другу удовольствие.

Вы свободно говорите о сексе

При комфорте в здоровых отношений разговоры - важная составляющая отношений, на которой все и строится. Если вам не стыдно говорить о вашей половой жизни с партнером, обсуждать проблемы и искать решения - вы абсолютно точно находитесь в идеальной совместимости друг для друга.

Напомним,