ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс
Возможно, не по вашей воле, но секс исчез из жизни.
Приоритеты
Вполне может быть, что секс не является вашей главной потребностью сейчас. Вы или ваш партнер могут быть заняты активными физическими или умственными нагрузками, и времени на половой контакт просто не остается. В таком случае, обсудите с ним дальнейшее представление вашей сексуальной жизни. Это временный этап либо же будущего кто-то из вас не видит. В первом случае отнеситесь с пониманием к потребностям и приоритетам партнера. Во втором - заканчивайте эту игру в одни ворота.
Отношения стали платоническими
Стресс
Жизненные трудности, переутомление на работе, неуверенность в себе - имеют свойство накапливаться, а затем становиться проблемой в постели. Если вы в курсе, что ваш партнер переживает не лучшие времена, помогите ему справиться с ними.
Напомним,
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