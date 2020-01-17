ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

Возможно, не по вашей воле, но секс исчез из жизни.

Сегодня мы расскажем, почему это произошло и в ком искать причину отсутствия половой жизни.

Приоритеты

Вполне может быть, что секс не является вашей главной потребностью сейчас. Вы или ваш партнер могут быть заняты активными физическими или умственными нагрузками, и времени на половой контакт просто не остается. В таком случае, обсудите с ним дальнейшее представление вашей сексуальной жизни. Это временный этап либо же будущего кто-то из вас не видит. В первом случае отнеситесь с пониманием к потребностям и приоритетам партнера. Во втором - заканчивайте эту игру в одни ворота.

Отношения стали платоническими

Обычно такое происходит в двух случаях: либо они всегда такими и были (а секс в данном случае скорее случайность, чем постоянство), либо ваша связь закрутилась слишком стремительно и теперь идет на спад. В каждом из примеров вывод можно сделать один: реаинимировать что-то сложно, поскольку тут здоровых отношений не было в принципе. Если же эти истории не про вас - проявляйте инициативу. Флиртуйте, экспериментируйте в постели, играйте и поддерживайте друг друга.

Стресс

Жизненные трудности, переутомление на работе, неуверенность в себе - имеют свойство накапливаться, а затем становиться проблемой в постели. Если вы в курсе, что ваш партнер переживает не лучшие времена, помогите ему справиться с ними.

Напомним,