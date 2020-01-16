Как увеличить длительность секса: ТОП-3 совета

16 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
Как увеличить длительность секса: ТОП-3 совета
Как увеличить длительность секса: ТОП-3 совета
pixabay.com

Секс - отличное времяпрепровождение для каждого.

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Пора рассказать, как продлить удовольствие без снижения темпа!

Немного алкоголя 

Здесь важно чувствовать допустимую норму. Больше одного бокала вина вам не потребуется. В противном случае секс может и вовсе не состояться. Немного же алкоголя повышает чувствительность и обостряет все рецепторы. 

Контроль за дыханием 

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Для продолжительности процесса нужно научиться правильно дышать. Если вы ощущаете, что финал процесса уже близок, снизьте немного темп и продолжайте дышать полной грудью. Подумайте о том, что вас возбуждает, чтобы не терять страсть между вами и партнером.  

Смена поз 

Это правило работает по принципу: каждая новая поза включает новый инструмент в вашем теле и его участки. Таким образом чувствительность слегка снизится, а возбуждение - нет. Ну и в качестве разнообразия и полноты сексуальной жизни частая смена поз сказывается только положительно.

Напомним, 

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