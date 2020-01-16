Как увеличить длительность секса: ТОП-3 совета
Секс - отличное времяпрепровождение для каждого.
Немного алкоголя
Здесь важно чувствовать допустимую норму. Больше одного бокала вина вам не потребуется. В противном случае секс может и вовсе не состояться. Немного же алкоголя повышает чувствительность и обостряет все рецепторы.
Контроль за дыханием
Смена поз
Это правило работает по принципу: каждая новая поза включает новый инструмент в вашем теле и его участки. Таким образом чувствительность слегка снизится, а возбуждение - нет. Ну и в качестве разнообразия и полноты сексуальной жизни частая смена поз сказывается только положительно.
Напомним,