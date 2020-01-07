ТОП-3 главных страха мужчин в сексе

7 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 главных страха мужчин в сексе
ТОП-3 главных страха мужчин в сексе
pixabay.com

Оказывается, не только девушки испытывают чувства волнения и даже страха при интиме.

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Сегодня мы расскажем о трех главных мужских страхах во время полового акта. 

ВИЧ-инфекция 

Около 98% мужчин опасаются именно этого заболевания после контакта с партнершей. В таких случаях не стоит забывать о контрацепции и, конечно, контроле своих половых связей. 

Беременность

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На втором месте расположилась такая пугающая беременность девушки. Около 92% бояться этого состояния партнерши, как огня. Такой результат говорит о многом: как минимум, парни стали более ответственно относиться к предохранению и не скупятся на презервативы. 

Страх быть первым у девушки 

На удивление, третья место занял страх партнера быть первым мужчиной в половой жизни девушки. Статистика говорит, что около 70% мужчин по разным причинам испытывают страх лишать партнершу девственности. У каждого он свой. Кто-то боится причинить ей боль, кто-то - нарушить ее моральные принципы. А для кого-то такие девушки просто не интересны по причине отсутствия опыта. 

Напомним, 

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