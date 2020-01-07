ТОП-3 главных страха мужчин в сексе

Оказывается, не только девушки испытывают чувства волнения и даже страха при интиме.

Сегодня мы расскажем о трех главных мужских страхах во время полового акта.

ВИЧ-инфекция

Около 98% мужчин опасаются именно этого заболевания после контакта с партнершей. В таких случаях не стоит забывать о контрацепции и, конечно, контроле своих половых связей.

Беременность

На втором месте расположилась такая пугающая беременность девушки. Около 92% бояться этого состояния партнерши, как огня. Такой результат говорит о многом: как минимум, парни стали более ответственно относиться к предохранению и не скупятся на презервативы.

Страх быть первым у девушки

На удивление, третья место занял страх партнера быть первым мужчиной в половой жизни девушки. Статистика говорит, что около 70% мужчин по разным причинам испытывают страх лишать партнершу девственности. У каждого он свой. Кто-то боится причинить ей боль, кто-то - нарушить ее моральные принципы. А для кого-то такие девушки просто не интересны по причине отсутствия опыта.

Напомним,