Не делайте этого никогда перед сексом!

10 января 2020 20:30 Антонина Старовойт
Не делайте этого никогда перед сексом!
Не делайте этого никогда перед сексом!
pixabay.com

Испортить хороший секс, на самом деле, достаточно легко.

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Сегодня мы расскажем о главных ошибках девушек, которые они неосознанно допускают перед половым актом. 

Использовать антицеллюлитный крем 

Само по себе средство не несет никакой опасности. Однако, такой крем имеет разогревающее свойство. В следствие чего, одна его маленькая капля при попадании на половые органы одного или двух партнеров может доставить что угодно, но не удовольствие. Сильное жжение в области паха никак не располагает к интимной близости.
Потреблять острое 

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Острый перец содержит в себе натуральный афродизиак - капсаицин. Поэтому многие издания советуют включать острую пищу в меню для романтического ужина. Однако есть у потребления таких блюд и обратная сторона, которая может значительно подпортить и вам, и партнеру игривое настроение. Острая пища может спровоцировать неприятный запах в зоне половых органов и их выделений. Из-за этого об оральных ласках на этот вечер можно будет забыть.  

Много алкоголя 

Алкоголь в больших дозировках перед сексом чреват притуплением чувств и снижению возбуждения вместе с достижением оргазма. Также под алкогольным воздействием вы вполне легко можете заснуть во время самого процесса. А еще вас может банально укачать. Алкоголь едва ли стоит того, чтобы так испортить себе ночь любви.
Например, 

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