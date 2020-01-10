Не делайте этого никогда перед сексом!
Испортить хороший секс, на самом деле, достаточно легко.
Использовать антицеллюлитный крем
Само по себе средство не несет никакой опасности. Однако, такой крем имеет разогревающее свойство. В следствие чего, одна его маленькая капля при попадании на половые органы одного или двух партнеров может доставить что угодно, но не удовольствие. Сильное жжение в области паха никак не располагает к интимной близости.
Потреблять острое
Много алкоголя
Алкоголь в больших дозировках перед сексом чреват притуплением чувств и снижению возбуждения вместе с достижением оргазма. Также под алкогольным воздействием вы вполне легко можете заснуть во время самого процесса. А еще вас может банально укачать. Алкоголь едва ли стоит того, чтобы так испортить себе ночь любви.
Например,