ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс

9 января 2020 13:30 Антонина Старовойт
ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс
ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс
pixabay.com

Секс - интимное дело двоих влюблённых. Казалось бы, все должно пройти идеально, но потом появляются триггеры, которые превращают удовольствие в одно сплошное раздражение.

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Телефон 

Уведомления, приходящие каждую минуту, бесили бы любого. Даже не во время секса. Что уж говорить о самом разгаре любовных утех. В таких случаях рекомендуется отключать звук, а еще лучше - сразу телефон. Не думайте отвечать на звонки во время процесса. Так вы вполне можете взбесить партнера и навлечь ссору. 

Разговоры 

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Все, что не касается секса и фраз, сказанных для большего возбуждения, должно остаться за пределами кровати. Все важные и не самые важные вопросы наверняка подождут еще полчаса для их решения. А пока время сосредоточиться на своем удовольствии, а не росте валюты. 

Попытки повторить Камасутру 

Порно и настоящий секс - абсолютно разные ситуации. Не пытайтесь без физической подготовки повторить гимнастическую позу в половом акте. Во-первых, это травмоопасно. А во-вторых, вряд ли вы получите удовольствие от процесса, если будете при этом стоять на руках. Желание экспериментировать - это отлично, но в разумных пределах. 

Напомним, 

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