ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс
Секс - интимное дело двоих влюблённых. Казалось бы, все должно пройти идеально, но потом появляются триггеры, которые превращают удовольствие в одно сплошное раздражение.
Телефон
Уведомления, приходящие каждую минуту, бесили бы любого. Даже не во время секса. Что уж говорить о самом разгаре любовных утех. В таких случаях рекомендуется отключать звук, а еще лучше - сразу телефон. Не думайте отвечать на звонки во время процесса. Так вы вполне можете взбесить партнера и навлечь ссору.
Разговоры
Попытки повторить Камасутру
Порно и настоящий секс - абсолютно разные ситуации. Не пытайтесь без физической подготовки повторить гимнастическую позу в половом акте. Во-первых, это травмоопасно. А во-вторых, вряд ли вы получите удовольствие от процесса, если будете при этом стоять на руках. Желание экспериментировать - это отлично, но в разумных пределах.
Напомним,