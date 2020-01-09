ТОП-3 вещи, которые испортят любой секс

Секс - интимное дело двоих влюблённых. Казалось бы, все должно пройти идеально, но потом появляются триггеры, которые превращают удовольствие в одно сплошное раздражение.

Сегодня мы расскажем, что может помешать даже самому классному сексу

Телефон

Уведомления, приходящие каждую минуту, бесили бы любого. Даже не во время секса. Что уж говорить о самом разгаре любовных утех. В таких случаях рекомендуется отключать звук, а еще лучше - сразу телефон. Не думайте отвечать на звонки во время процесса. Так вы вполне можете взбесить партнера и навлечь ссору.

Разговоры

Все, что не касается секса и фраз, сказанных для большего возбуждения, должно остаться за пределами кровати. Все важные и не самые важные вопросы наверняка подождут еще полчаса для их решения. А пока время сосредоточиться на своем удовольствии, а не росте валюты.

Попытки повторить Камасутру

Порно и настоящий секс - абсолютно разные ситуации. Не пытайтесь без физической подготовки повторить гимнастическую позу в половом акте. Во-первых, это травмоопасно. А во-вторых, вряд ли вы получите удовольствие от процесса, если будете при этом стоять на руках. Желание экспериментировать - это отлично, но в разумных пределах.

Напомним,