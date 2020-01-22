Начинаем утро правильно: ТОП-3 совета для утреннего секса

Начинайте утро с кардиотренировки!

Говорят, утренний секс всем нравится только вечером. Но посмотрите под другим углом: он заряжает бодростью на весь день. Сегодня мы расскажем, как правильно подойти к утреннему сексу.

Раздерните шторы

Начнем с малого - открытых штор. Таким образом первые лучи солнца смогут вас слегка взбодрить, а предстоящий процесс только разжечь ощущение бодрости.

Никаких резких движений

Решимость решимостью, а приступать к ранним наслаждениям нужно постепенно. Много поглаживаний, предварительных ласк и поцелуев. Оставьте всплески страсти и гормонов на вечер.

Секс в душе

Тут можно убить сразу двух зайцев: попробовать новое место для любовных утех и в то же время окончательно взбодриться. Занимаясь сексом в душе,не забывай, что под ногами у вас должен быть нескользкий коврик и тюбик лубриканта под рукой, потому что вода безжалостно смывает естественную смазку.

Напомним,