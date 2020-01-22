Начинаем утро правильно: ТОП-3 совета для утреннего секса
Начинайте утро с кардиотренировки!
Раздерните шторы
Начнем с малого - открытых штор. Таким образом первые лучи солнца смогут вас слегка взбодрить, а предстоящий процесс только разжечь ощущение бодрости.
Никаких резких движений
Секс в душе
Тут можно убить сразу двух зайцев: попробовать новое место для любовных утех и в то же время окончательно взбодриться. Занимаясь сексом в душе,не забывай, что под ногами у вас должен быть нескользкий коврик и тюбик лубриканта под рукой, потому что вода безжалостно смывает естественную смазку.
Напомним,