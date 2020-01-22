Начинаем утро правильно: ТОП-3 совета для утреннего секса

22 января 2020 12:30 Антонина Старовойт
Начинаем утро правильно: ТОП-3 совета для утреннего секса
ТОП-3 совета для утреннего секса
pixabay.com

Начинайте утро с кардиотренировки!

Читайте такжеНе делайте этого никогда перед сексом!
Говорят, утренний секс всем нравится только вечером. Но посмотрите под другим углом: он заряжает бодростью на весь день. Сегодня мы расскажем, как правильно подойти к утреннему сексу. 

Раздерните шторы

Начнем с малого - открытых штор. Таким образом первые лучи солнца смогут вас слегка взбодрить, а предстоящий процесс только разжечь ощущение бодрости. 

Никаких резких движений 

Читайте такжеТОП-3 совета, как полюбить секс с презервативом
Решимость решимостью, а приступать к ранним наслаждениям нужно постепенно. Много поглаживаний, предварительных ласк и поцелуев. Оставьте всплески страсти и гормонов на вечер. 

Секс в душе 

Тут можно убить сразу двух зайцев: попробовать новое место для любовных утех и в то же время окончательно взбодриться. Занимаясь сексом в душе,не забывай, что под ногами у вас должен быть нескользкий коврик и тюбик лубриканта под рукой, потому что вода безжалостно смывает естественную смазку.

Напомним, 

Облако тегов

секс отношения советы утро

Материалы по теме

Эта маска спасет ваши волосы от выпадения
Lifestyle

Эта маска спасет ваши волосы от выпадения
ТОП-3 антитренда в маникюре
Lifestyle

ТОП-3 антитренда в маникюре
ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе
Lifestyle

ТОП-3 секрета в макияже, которые сделают вас моложе
ТОП-3 главные ошибки девушек в самом начале отношений
Психология

ТОП-3 главные ошибки девушек в самом начале отношений

Популярное на сайте

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок

В чем ходить этой весной: ТОП-3 модные модели кроссовок
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

ТОП-3 главные причины, почему у вас пропал секс

Популярное видео

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Голос країни-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.01.2020)
Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)

Невеста из Стамбула: смотреть 276 серию онлайн (эфир от 17.01.2020)
Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Netflix представил полноценный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»
tv.ua