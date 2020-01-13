ТОП-3 совета, как полюбить секс с презервативом
Очень часто пары, чьи отношения длятся уже не первый год, пренебрегают защитой и отдаются на волю случая.
Это важно
Не стоит забывать: презервативы - единственный способ противостоять половым инфекциям. Таблетки, кольца и уколы не спасают. Лечить инфекции — долго и дорого (а папилломавирус, например, и вовсе может спровоцировать рак). В случае если партнер отказывается надевать презерватив, сразу обозначьте: секса не будет.
Превратите его в часть вашей интимной жизни
Выберите момент
Презерватив нужно надевать на член, который полностью эрегирован. После прелюдии незамедлительно помогите вашему партнеру его надеть и отдайтесь удовольствию вдвоем.
Держите их под рукой
Это касается как партнера, так и вас. Поскольку секс - удовольствие для двоих, не стоит спихивать всю ответственность на мужское плечо. Приобретите пачку презервативом на всякий случай. Ведь никто точно не знает, когда и где искра случайно вспыхнет между вами.
Практика
Надеть презерватив получается не с первого раза. Особенно если мужчина очень возбужден. В этом случае вы можете посодействовать ускорению процесса. Главное - не тушеваться и понимать, что секс должен быть в радость для двоих.
Напомним,