ТОП-3 совета, как полюбить секс с презервативом

13 января 2020 09:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 совета, как полюбить секс с презервативом
ТОП-3 совета, как полюбить секс с презервативом
pixabay.com

Очень часто пары, чьи отношения длятся уже не первый год, пренебрегают защитой и отдаются на волю случая.

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Сегодня мы расскажем, почему секс с презервативом все еще важен даже спустя длительное время отношений. 

Это важно 

Не стоит забывать: презервативы - единственный способ противостоять половым инфекциям. Таблетки, кольца и уколы не спасают. Лечить инфекции — долго и дорого (а папилломавирус, например, и вовсе может спровоцировать рак). В случае если партнер отказывается надевать презерватив, сразу обозначьте: секса не будет. 

Превратите его в часть вашей интимной жизни 

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Часто нежелание надевать презерватив происходит из-за неподходящего его выбора. Для начала выберите нужную модель. . Это можно сделать и не вовремя секса, накупив разных вариантов. Слишком большой или маленький презерватив способен испортить все удовольствие, а правильно подобранный только усилит его.

Выберите момент 

Презерватив нужно надевать на член, который полностью эрегирован. После прелюдии незамедлительно помогите вашему партнеру его надеть и отдайтесь удовольствию вдвоем. 

Держите их под рукой

Это касается как партнера, так и вас. Поскольку секс - удовольствие для двоих, не стоит спихивать всю ответственность на мужское плечо. Приобретите пачку презервативом на всякий случай. Ведь никто точно не знает, когда и где искра случайно вспыхнет между вами. 

Практика 

Надеть презерватив получается не с первого раза. Особенно если мужчина очень возбужден. В этом случае вы можете посодействовать ускорению процесса. Главное - не тушеваться и понимать, что секс должен быть в радость для двоих. 

Напомним, 

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