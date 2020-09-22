Невеста Владимира Остапчука о походах в секс-шоп: Я стараюсь там все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо

22 сентября 2020 13:10 Юлия Крутиева
Невеста Владимира Остапчука о походах в секс-шоп: Я стараюсь там все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо
Владимир Остапчук и Кристина Горняк
instagram.com/vova_ostapchuk

Возлюбленная ведущего шоу "МАСКА" Владимира Остапчука - Кристина Горняк - рассказала, как они вносят разнообразие в свою интимную жизнь.

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Шоумен Владимир Остапчук и Кристина Горняк в августе обручились. Невеста шоумена в программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», рассказала об их интимной жизни.

Когда речь зашла о походах в секс-шоп, она улыбнулась и ответила:

Игрушки из секс-шопа у нас есть, а какие – рассказывать не буду.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

По словам Кристины Горняк, некоторые покупатели неловко себя чувствуют, оказываясь в таком магазине:

Ты обычно заходишь туда, шутишь и говоришь: «Это не мне, а подружке». А потом с удивлением обнаруживаешь, что там находится, и начинаешь интересоваться: «И такое у вас есть?! А это что?! Покажите нам». И это классно.

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Однако Кристина Горняк не рассказала, что они с Владимиром Остапчуком покупают в секс-шопе. Но объяснила, как важно время от времени туда наведываться.

Девушка и мужчина должны заходить в секс-шоп, если они хотят, чтобы у них в отношениях все было хорошо, – объяснила невеста Владимира Остапчука. – Но мы поначалу отказываемся слушать что-либо на столь интимную тему. А потом понимаем, что можем получить очень полезную информацию. Поэтому я стараюсь все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

Напомним,

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