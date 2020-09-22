Невеста Владимира Остапчука о походах в секс-шоп: Я стараюсь там все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо
Возлюбленная ведущего шоу "МАСКА" Владимира Остапчука - Кристина Горняк - рассказала, как они вносят разнообразие в свою интимную жизнь.
Когда речь зашла о походах в секс-шоп, она улыбнулась и ответила:
Игрушки из секс-шопа у нас есть, а какие – рассказывать не буду.
По словам Кристины Горняк, некоторые покупатели неловко себя чувствуют, оказываясь в таком магазине:
Ты обычно заходишь туда, шутишь и говоришь: «Это не мне, а подружке». А потом с удивлением обнаруживаешь, что там находится, и начинаешь интересоваться: «И такое у вас есть?! А это что?! Покажите нам». И это классно.
Девушка и мужчина должны заходить в секс-шоп, если они хотят, чтобы у них в отношениях все было хорошо, – объяснила невеста Владимира Остапчука. – Но мы поначалу отказываемся слушать что-либо на столь интимную тему. А потом понимаем, что можем получить очень полезную информацию. Поэтому я стараюсь все узнать, чтобы в нашей паре все было хорошо.
Напомним,