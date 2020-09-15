Владимир Остапчук едва не утонул на глазах у матери
15 сентября 2020 19:40
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk
Ведущий Владимир Остапчук поделился воспоминаниями с детства.
Владимир Остапчук признался в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», что произошло, когда ему было семь лет.
Моя мама учительница. И однажды мы поехали на озеро с ее классом, в котором учились дети, старше меня. Как сейчас помню, я тонул, а мама на берегу смотрела, как я умирал, – сказал ведущий. – Какая-то сила внизу вытолкнула меня, но я помню, что мама уже зашла в воду и видела, что я умираю.
Ведущий Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk
Если ребенок тонул и был спасен, а после получил много любви и заботы, то страх исчезнет. Дело в том, что когда взрослые постоянно рядом, отвлекают его от жутких мыслей, то страх компенсируется вниманием близких людей, – объяснила кандидат психологических наук Светлана Арефния. – Если же никого не оказалось рядом, а потом на ребенка еще и накричали, например, «Зачем ты туда полез?», то такое отношение взрослых может в дальнейшем отразиться на жизни ребенка.
Напомним,