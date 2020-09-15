54-летняя Ольга Сумская снялась полностью обнаженной

Актриса Ольга Сумская показала себя в несколько неожиданном и весьма откровенном образе.

Актриса Ольга Сумская менее склонна к эпатажу, чем многие другие звезды. Но, как оказалось, все-таки она позволяет себе совершать смелые поступки.

На этот раз Ольга явно решила доказать, что в свои 54 года она может дать фору многим моделям или своим коллегам. И сделала звезда это очень эффектно.

Сумская приняла участие в фотосессии, демонстрируя в кадре женственность в том виде, в котором она есть. На снимках звезда предстает полностью обнаженной, прикрывая свои пикантные места фатином.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Несколькими кадрами из фотосессии артистка уже успела поделиться на своей странице в Инстаграм.

Мені здається,сексуальність жінки з віком розквітає новими фарбами,вона стає більш глибокою і наповненою... - пишет в комменатриях под снимками Ольга. - Проект від @trisha_morning #антиейджизм #антиэйджизм стверджує той факт,що жінки прекрасні у будь-який період свого життя! Дівчата за 40,хто з вас міг би взяти участь у такому проекті?

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Напомним,