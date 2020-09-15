MONATIK впервые показал лица своих подросших сыновей Платона и Даниила
15 сентября 2020 17:10
Юлия Крутиева
Певец MONATIK
instagram.com/monatik_official
Певец MONATIK сделал неожиданный подарок своим поклонникам.
Несмотря на то, что MONATIK
очень часто общается с журналистами и является активным пользователем социальных сетей, о деталях своей личной жизни он предпочитает не распространяться.
Лишь изредка MONATIK позволяет себе поделиться романтическими фотографиями с женой Ириной, а еще реже показывает своих сыновей. И то в кадре мальчики всегда позируют со спины.
Сын Дмитрия Монатика / instagram.com/monatik_official
Но в этот раз артист превзошел сам себя. На своей странице в Инстаграм MONATIK опубликовал Stories, где Платон и Даниил показали лица перед камерой.
Хотя мальчики позировали перед камерами в защитных масках, это не помешало фолловерам артиста увидеть, что они очень похожи на папу.
Сын Дмитрия Монатика / instagram.com/monatik_official
Напомним,