MONATIK трогательно признался жене в любви в честь ее дня рождения: Ты безусловно лучшая!

10 августа 2020 14:25 Юлия Крутиева
MONATIK трогательно признался жене в любви в честь ее дня рождения: Ты безусловно лучшая!
Monatik с женой
instagram.com/monatik_official

Певец MONATIK обладает репутацией хорошего семьянина.

Читайте также30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой
Самый рейтинговый в украинском шоу-бизнесе певец Monatik не был замечен в семейных скандалах, не давал супруге поводов для ревности. Дмитрий постоянно поддерживает связь с родными во время гастролей и старается проводить как можно больше времени с детьми. 

Статус прекрасного мужа он подтвердил и на минувших выходных, адресовав жене в своем Инстаграм милое поздравление с днем рождения. Певец написал для любимой стих: 

Ты безусловно лучшая... 
самое лучшее из всего, 
что за всю жизнь со мной произошло. 
Все что искал, о чем мечтал, куда спешил... 
в тебе нашел! 

Я пожелаю и родному, 
и врагу не пожалею пожелать, 
хоть раз почувствовать все то, 
что я с тобою ощущаю. 
Родной с такими чувствами счастливей станет и ещё родней. 
А враг... забудет зачем враждовал, 
ведь даже он, кому угодно, 
но себе то врать не станет! 
Я всем желаю ощутить такое чувство, 
Ну а тебя... я никогда, 
за каждый миг, 
за именно вот эти мысли, 
даже этот стих... 
благодарить не перестану. 

Ты безусловно лучшая. 
Самое лучшее из того, 
Что за всю жизнь со мной произошло. 
Все что искал... 
В Тебе нашел. 

С любовью больше вселенной. 
С днем рождения моя любимая Ирина Монатик. 

Жена Monatikа / instagram.com/monatik_official
Читайте такжеМамочка, прости меня: Звезда Мамахохотала Аня Гресь потеряла самого близкого человека
Сам праздник Ирина отметила в кругу самых близких друзей и родственников. Кадрами с торжества женщина также поделилась в своем блоге в Инстаграм. 

На одном из снимков супруга Дмитрия позирует в объятиях любимого мужа, в украшенной огоньками и свечками беседке. На втором фото – с красивым букетом в руках и в компании своих друзей. 

Monatik с женой / instagram.com/irinamonatik
Напомним,  

Облако тегов

личная жизнь звезд Дмитрий Монатик социальные сети новости день рождения звезд Monatik Монатик Ирина Монатик

Материалы по теме

Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье
Новости

Вера Брежнева произвела фурор, показав соблазнительные формы в необычном "голом" мини-платье
Ревизор-11: Юлия Панкова нашла испорченное вонючее мясо на кухне детского заведения
Анонсы на ТВ

Ревизор-11: Юлия Панкова нашла испорченное вонючее мясо на кухне детского заведения
Facebook разрешил сотрудникам еще год работать не в офисе: все подробности
Наука и техника

Facebook разрешил сотрудникам еще год работать не в офисе: все подробности
30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой
Новости

30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой

Популярное на сайте

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK