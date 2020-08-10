MONATIK трогательно признался жене в любви в честь ее дня рождения: Ты безусловно лучшая!

Певец MONATIK обладает репутацией хорошего семьянина.

Самый рейтинговый в украинском шоу-бизнесе певец Monatik не был замечен в семейных скандалах, не давал супруге поводов для ревности. Дмитрий постоянно поддерживает связь с родными во время гастролей и старается проводить как можно больше времени с детьми.

Статус прекрасного мужа он подтвердил и на минувших выходных, адресовав жене в своем Инстаграм милое поздравление с днем рождения. Певец написал для любимой стих:

Ты безусловно лучшая...

самое лучшее из всего,

что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...

в тебе нашел!

Я пожелаю и родному,

и врагу не пожалею пожелать,

хоть раз почувствовать все то,

что я с тобою ощущаю.

Родной с такими чувствами счастливей станет и ещё родней.

А враг... забудет зачем враждовал,

ведь даже он, кому угодно,

но себе то врать не станет!

Я всем желаю ощутить такое чувство,

Ну а тебя... я никогда,

за каждый миг,

за именно вот эти мысли,

даже этот стих...

благодарить не перестану.

Ты безусловно лучшая.

Самое лучшее из того,

Что за всю жизнь со мной произошло.

Все что искал...

В Тебе нашел.

С любовью больше вселенной.

С днем рождения моя любимая Ирина Монатик.

Жена Monatikа / instagram.com/monatik_official

Сам праздник Ирина отметила в кругу самых близких друзей и родственников. Кадрами с торжества женщина также поделилась в своем блоге в Инстаграм.

На одном из снимков супруга Дмитрия позирует в объятиях любимого мужа, в украшенной огоньками и свечками беседке. На втором фото – с красивым букетом в руках и в компании своих друзей.

Monatik с женой / instagram.com/irinamonatik

Напомним,