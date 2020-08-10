MONATIK трогательно признался жене в любви в честь ее дня рождения: Ты безусловно лучшая!
Певец MONATIK обладает репутацией хорошего семьянина.
Статус прекрасного мужа он подтвердил и на минувших выходных, адресовав жене в своем Инстаграм милое поздравление с днем рождения. Певец написал для любимой стих:
Ты безусловно лучшая...
самое лучшее из всего,
что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал, о чем мечтал, куда спешил...
в тебе нашел!
Я пожелаю и родному,
и врагу не пожалею пожелать,
хоть раз почувствовать все то,
что я с тобою ощущаю.
Родной с такими чувствами счастливей станет и ещё родней.
А враг... забудет зачем враждовал,
ведь даже он, кому угодно,
но себе то врать не станет!
Я всем желаю ощутить такое чувство,
Ну а тебя... я никогда,
за каждый миг,
за именно вот эти мысли,
даже этот стих...
благодарить не перестану.
Ты безусловно лучшая.
Самое лучшее из того,
Что за всю жизнь со мной произошло.
Все что искал...
В Тебе нашел.
С любовью больше вселенной.
С днем рождения моя любимая Ирина Монатик.
На одном из снимков супруга Дмитрия позирует в объятиях любимого мужа, в украшенной огоньками и свечками беседке. На втором фото – с красивым букетом в руках и в компании своих друзей.