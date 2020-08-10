Звезда Мамахохотала Аня Гресь потеряла самого близкого человека: Мамочка, прости меня

В семье актрисы Ани Гресь случилось горе.

Начало года забрало близких людей у Наталки Карпы, Анны Завальской. Обе певицы потеряли своих бабушек. А вот Селин Дион пришлось попрощаться с мамой.

В этот раз трагедия случилась в семье одной из актрис юмористического проекта на канале НЛО TV «Мамахохотала». Несколько дней назад умерла мама Ани Гресь.

О смерти самого близкого человека супруга нардепа Романа Грищука сообщила на своей странице в Инстаграм. Мама Гресь долгое время боролась с раком.

Аня Гресь с мамой

В своем блоге Аня опубликовала черно-белую фотографию, в комментариях к которой призвала подписчиков чаще признаваться своим родителям в любви и уделять им внимание.

Настроение «пересмотреть ее любимый фильм/прослушать ее любимый альбом» но я НЕ ЗНАЮ ЭТОЙ ИНФЫ. Потому что я всегда была слишком занята, чтоб поинтересоваться и спросить об этом. Даже понимая, что она уйдет, так как мама была в больнице, а в стабильном критическом состоянии с конца мая и я каждый день была готова (как мне казалось) к этому, я убегала! Потому что я злилась! На нее, за то, что она болеет, на судьбу за то, что она была так жестока к ней, на себя за то, что я была сукой. На карантин, на людей, на медсестер, на врачей, что они не могут ее вылечить и чтобы было все как раньше. Чтоб мама приезжала и нянчила Тима, - пишет актриса. - Я уже час лежу на полу и вою от душевной боли, от обиды и разочарования в себе. От осознания того, что маму вернуть нельзя. Нельзя ее обнять и подарить ромашки. Нельзя съесть ее вкуснейший плов. Удивиться ее оптимизму и жизнерадостности даже на очередной химии. Ей капали химию, а она анекдоты травила. Я кричу! Выйдите из этого инстаграма, пообщайтесь с пока еще живыми родителями! Эти сраные лайки не обнимут вас, не дадут почувствовать себя маленькой и такой нужной по-настоящему. Мамочка, прости меня. Я тебя очень сильно люблю.

Напомним,