Назар Заднепровский рассказал, из-за чего чуть не спился: Была одна мечта – залить мозг

Народный артист Украины Назар Заднепровский – весельчак и подхалим на экране – в жизни не понаслышке знает, что такое настоящая боль.

В рубрике «Кава з перцем» программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», актер Назар Заднепровский признался, какая трагедия заставила его искать утешение на дне стакана и кто спас его от чрезмерного употребления алкоголя.

Назар Заднепровский отнюдь не мечтал стать актером. Но авторитетное мнение бабушки – легендарной артистки Юлии Ткаченко – все-таки заставило его поступить в театральный. По протекции бабушки его не отчислили из института, а по окончании, в 1996-м, единого в том году приняли в театр Франко.

Назар Заднепровский на съемках сериала "Домик в деревне" / пресс-служба Нового канала

Актер невероятно благодарен бабушке за все, что она для него сделала. Поэтому, когда та, кто привела его за руку в профессию, из-за онкологии ушла из жизни, земля, признается Назар, ушла из-под его ног. А сахарный диабет, которым болеет актер, показался ничем по сравнению со смертью человека, который определил его путь в жизни.

Она еще дождалась правнука. Мишка родился 1 февраля. А 6 февраля, хотя нельзя к больной женщине, но я сказал жене, что надо, она поняла, поднесла правнука. Она (бабушка – ред.) на руки его взяла, батя был, мы фотографировались так. Буквально 3 минуты она держала его на руках, перекрестила. И Ира (жена актера – ред.) уехала домой, к теще, а я с бабушкой остался. Я с ней жил, и уже 21 марта ее не стало, через 50 дней,

– поделился болезненными воспоминаниями Назар Заднепровский.

Назар Заднепровский с сыном / социальная сеть Facebook

После того, говорит артист, он и начал заглядывать в рюмку. Из-за жгучей боли ему хотелось просто отключить мозг.

Ну как запил, спился. Если бы на тот момент у меня не было жены и сына, меня бы с моей болезнью уже, наверное, не было на свете, – откровенно рассказал актер в эфире канала «Украина». – У меня была одна мечта – просто залить мозг, отключить, потому что было очень больно, невероятно. Умирали родные люди до этого, но впервые в жизни меня так накрыло. И Слава Богу, что была жена, был сын. Иду в парке с коляской – смотрю только на это небо, потом на коляску смотрю.

Назар Заднепровский с женой и детьми / социальная сеть Facebook

Сегодня бабушка могла бы им гордиться. Он стал популярным и востребованным в профессии. А еще – любимая подарила мужчине дочь, которую он назвал Юлией – в честь бабушки, которой обязан всем, что сейчас имеет.

Напомним,