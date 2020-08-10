Назар Заднепровский рассказал, из-за чего чуть не спился: Была одна мечта – залить мозг
Народный артист Украины Назар Заднепровский – весельчак и подхалим на экране – в жизни не понаслышке знает, что такое настоящая боль.
Назар Заднепровский отнюдь не мечтал стать актером. Но авторитетное мнение бабушки – легендарной артистки Юлии Ткаченко – все-таки заставило его поступить в театральный. По протекции бабушки его не отчислили из института, а по окончании, в 1996-м, единого в том году приняли в театр Франко.
Она еще дождалась правнука. Мишка родился 1 февраля. А 6 февраля, хотя нельзя к больной женщине, но я сказал жене, что надо, она поняла, поднесла правнука. Она (бабушка – ред.) на руки его взяла, батя был, мы фотографировались так. Буквально 3 минуты она держала его на руках, перекрестила. И Ира (жена актера – ред.) уехала домой, к теще, а я с бабушкой остался. Я с ней жил, и уже 21 марта ее не стало, через 50 дней,– поделился болезненными воспоминаниями Назар Заднепровский.
После того, говорит артист, он и начал заглядывать в рюмку. Из-за жгучей боли ему хотелось просто отключить мозг.
Ну как запил, спился. Если бы на тот момент у меня не было жены и сына, меня бы с моей болезнью уже, наверное, не было на свете, – откровенно рассказал актер в эфире канала «Украина». – У меня была одна мечта – просто залить мозг, отключить, потому что было очень больно, невероятно. Умирали родные люди до этого, но впервые в жизни меня так накрыло. И Слава Богу, что была жена, был сын. Иду в парке с коляской – смотрю только на это небо, потом на коляску смотрю.
Сегодня бабушка могла бы им гордиться. Он стал популярным и востребованным в профессии. А еще – любимая подарила мужчине дочь, которую он назвал Юлией – в честь бабушки, которой обязан всем, что сейчас имеет.
Напомним,