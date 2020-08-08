Брэдли Купер в компании дочери Леи засветился на пляже с известной актрисой: новый роман?

8 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Брэдли Купер в компании дочери Леи засветился на пляже с известной актрисой: новый роман?
Актеры Брэдли Купер и Дженнифер Гарнер
социальная сеть Instagram

В Сети обсуждают возможный роман актера Брэдли Купера и его коллеги Дженнифер Гарнер.

Читайте такжеMONATIK очаровал публику редкими романтическими снимками супруги
Голливудские знаменитости были замечены на одном из пляжей Малибу. Брэдли Купер с 3-летней дочкой Леей и звезда фильма «Электра» мило беседовали и строили замки из песка. А потом Купер с голым торсом начал выполнять упражнения, а Джен сидела рядом и наблюдала за происходящим.

Брэдли Купер с дочкой Леей и Дженнифер Гарнер / социальная сеть Instagram

Ранее Гарнер рассталась с бойфрендом бизнесменом Джоном Миллером, а Купер разорвал отношения с Ириной Шейк, именно поэтому в СМИ считают, что актеры выглядят и ведут себя как самая настоящая пара.

К слову, знаменитости играли влюбленных в фильме «День святого Валентина» и сериале «Шпионка», который выходил с 2001 по 2006 год. С тех пор они поддерживают хорошие дружеские отношения, а Гарнер очень тепло отзывается о коллеге в интервью и на публичных мероприятиях.

Брэдли Купер и Дженнифер Гарнер в фильме «Шпионка» / социальная сеть Instagram

Читайте такжеГлюкозу не пустили в Украину: певице запретили въезд в страну на 3 года
Что же, время покажет, как все обстоит на самом деле, но нам кажется, что звезды отлично подходят друг другу.

Напомним,

Брэдли Купер с дочкой Леей и Дженнифер Гарнер / социальная сеть Instagram

Брэдли Купер с дочкой Леей и Дженнифер Гарнер / социальная сеть Instagram
 

 

 

Облако тегов

Дженнифер Гарнер личная жизнь звезд отдых звезд разводы звезд социальные сети Брэдли Купер фото новости

Материалы по теме

Мокрое фото с пляжа: Настя Каменских будоражит фанов аппетитной фигурой
Новости

Мокрое фото с пляжа: Настя Каменских будоражит фанов аппетитной фигурой
Женщина: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 07.08.2020)
Сериалы

Женщина: смотреть 22 серию онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: в кулинарном батле встретятся Макс Михайлюк и финалистка проекта Холостяк Галя Присташ
Анонсы на ТВ

Звана вечеря: в кулинарном батле встретятся Макс Михайлюк и финалистка проекта Холостяк Галя Присташ
Гороскоп на 9 августа 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 9 августа 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины

Выходные в августе: как и сколько будем отдыхать на День Независимости Украины
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Популярное видео

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK