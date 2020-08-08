Брэдли Купер в компании дочери Леи засветился на пляже с известной актрисой: новый роман?

В Сети обсуждают возможный роман актера Брэдли Купера и его коллеги Дженнифер Гарнер.

Голливудские знаменитости были замечены на одном из пляжей Малибу. Брэдли Купер с 3-летней дочкой Леей и звезда фильма «Электра» мило беседовали и строили замки из песка. А потом Купер с голым торсом начал выполнять упражнения, а Джен сидела рядом и наблюдала за происходящим.

Брэдли Купер с дочкой Леей и Дженнифер Гарнер / социальная сеть Instagram

Ранее Гарнер рассталась с бойфрендом бизнесменом Джоном Миллером, а Купер разорвал отношения с Ириной Шейк, именно поэтому в СМИ считают, что актеры выглядят и ведут себя как самая настоящая пара.

К слову, знаменитости играли влюбленных в фильме «День святого Валентина» и сериале «Шпионка», который выходил с 2001 по 2006 год. С тех пор они поддерживают хорошие дружеские отношения, а Гарнер очень тепло отзывается о коллеге в интервью и на публичных мероприятиях.

Брэдли Купер и Дженнифер Гарнер в фильме «Шпионка» / социальная сеть Instagram

Что же, время покажет, как все обстоит на самом деле, но нам кажется, что звезды отлично подходят друг другу.

Напомним,

Брэдли Купер с дочкой Леей и Дженнифер Гарнер / социальная сеть Instagram