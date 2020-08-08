Брэдли Купер в компании дочери Леи засветился на пляже с известной актрисой: новый роман?
В Сети обсуждают возможный роман актера Брэдли Купера и его коллеги Дженнифер Гарнер.
Ранее Гарнер рассталась с бойфрендом бизнесменом Джоном Миллером, а Купер разорвал отношения с Ириной Шейк, именно поэтому в СМИ считают, что актеры выглядят и ведут себя как самая настоящая пара.
К слову, знаменитости играли влюбленных в фильме «День святого Валентина» и сериале «Шпионка», который выходил с 2001 по 2006 год. С тех пор они поддерживают хорошие дружеские отношения, а Гарнер очень тепло отзывается о коллеге в интервью и на публичных мероприятиях.
Напомним,
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