MONATIK очаровал публику редкими романтическими снимками супруги
Певец MONATIK показал поклонникам семейную идиллию.
Один из таких исключительных моментов настал в минувший четверг, когда в Инстаграм самого рейтингового украинского артиста появилась серия фотографий с женой.
Запечатлеть яркие моменты лета супругам удалось во время путешествия в Одессу. Импровизированную фотосессию Дмитрий вместе с Ириной устроили во время прогулки на яхте.
Сама Ирина в своем блоге опубликовала фотографию, на которой ей компанию составил не только муж, но и близкие друзья.
Как же было чудесно, - поделилась Ирина эмоциями от отдыха в компании друзей.