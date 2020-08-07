MONATIK очаровал публику редкими романтическими снимками супруги

Певец MONATIK показал поклонникам семейную идиллию.

Певец MONATIK и его жена Ирина не любят афишировать личную жизнь. Пара редко появляется вместе на светских тусовках, а также не часто радуют публику кадрами с домашнего архива.

Один из таких исключительных моментов настал в минувший четверг, когда в Инстаграм самого рейтингового украинского артиста появилась серия фотографий с женой.

Запечатлеть яркие моменты лета супругам удалось во время путешествия в Одессу. Импровизированную фотосессию Дмитрий вместе с Ириной устроили во время прогулки на яхте.

Жена MONATIKа / instagram.com/monatik_official

В комментариях под одним из снимков, на котором изображен черно-белый портрет Ирины, MONATIK разместил несколько эмоджи в виде сердечек, а также оставил хэштег «Сильно красивая».

Сама Ирина в своем блоге опубликовала фотографию, на которой ей компанию составил не только муж, но и близкие друзья.

Как же было чудесно

, - поделилась Ирина эмоциями от отдыха в компании друзей.

MONATIK с женой и друзьями / instagram.com/irinamonatik

Напомним,