Сын Виктора Павлика умер

7 августа 2020 11:20 Юлия Крутиева
Сын Виктора Павлика умер
Виктора Павлик с сыном
социальная сеть Facebook

В семье Виктора Павлика случилось горе. 21-летний сын певца умер от онкологии.

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В октябре 2018 года сыну Виктора Павлика и Ларисы Созаевой – Павлу – диагностировали саркому позвонков. Парень долго боролся со страшным недугом.

Однако болезнь прогрессировала. Месяц назад Павел сообщил на своей странице в соцсети, что прекращает лечение, чтобы дать организму восстановиться.

Сегодня, 7 августа, мама парня Лариса Созаева сообщила страшную новость. Сын Виктора Павлика умер.

Забрал Господь моего ангела!
– написала Лариса в Фейсбук. Ранее женщина рассказала, что последние 2 недели с сыном находилась в хосписе.

Выражаем искренние соболезнования семье Виктора Павлика и Ларисы Созаевой...

 

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