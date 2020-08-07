Сын Виктора Павлика умер
В семье Виктора Павлика случилось горе. 21-летний сын певца умер от онкологии.
Однако болезнь прогрессировала. Месяц назад Павел сообщил на своей странице в соцсети, что прекращает лечение, чтобы дать организму восстановиться.
Сегодня, 7 августа, мама парня Лариса Созаева сообщила страшную новость. Сын Виктора Павлика умер.
Забрал Господь моего ангела!– написала Лариса в Фейсбук. Ранее женщина рассказала, что последние 2 недели с сыном находилась в хосписе.
Выражаем искренние соболезнования семье Виктора Павлика и Ларисы Созаевой...