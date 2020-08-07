Звана вечеря: Холостяк Макс Михайлюк приготовит гостям "Нежданчик"
В эту субботу, 8 августа, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев сразятся в кулинарном батле за победу.
Вот такая она холостяцкая жизнь: сам себя не накормишь – никто не накормит,– признается Макс.
Мужчина отмечает, что любит собраться с родными и друзьями за одним столом.
Я люблю гостей. Люблю к ним ходить и сам приглашаю. Переживаю, чтобы все получилось, так как ранее мне не приходилось столько готовить. Теперь у меня будет возможность попробовать это сделать самому,– поделится эмоциями герой.
Холостяк же приготовит то, что ему так не хватало во время жизни в США! Что же это за блюдо?
То, что приготовил я, точно будет достойно победы, так как я очень старался. Надеюсь, мои гости поставят хорошие оценки,– уверенно произнесет Макс.
Не пропустите кулинарные секреты от самого горячего мужчины страны – в субботу, 8 августа в 19:00, в шоу «Звана вечеря» на СТБ!
Напомним,