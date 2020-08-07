Звана вечеря: Холостяк Макс Михайлюк приготовит гостям "Нежданчик"

В эту субботу, 8 августа, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев сразятся в кулинарном батле за победу.

Готовить угощения для соперников будет любимец украинских женщин – главный герой романтического реалити «Холостяк-10» Макс Михайлюк ! Поклонницы проекта наверняка помнят, что пилот любит покушать. А вот умеет ли он вкусно готовить? Узнаем совсем скоро.

Вот такая она холостяцкая жизнь: сам себя не накормишь – никто не накормит,

– признается Макс.

Холостяк Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Мужчина отмечает, что любит собраться с родными и друзьями за одним столом.

Я люблю гостей. Люблю к ним ходить и сам приглашаю. Переживаю, чтобы все получилось, так как ранее мне не приходилось столько готовить. Теперь у меня будет возможность попробовать это сделать самому,

– поделится эмоциями герой.

Первое блюдо, которым угостит Макс, называется «Нежданчик». Соперников удивит название. Некоторые даже предположат, что угощение мужчины не будет отличаться оригинальностью.

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020) / пресс-служба канала СТБ

Холостяк же приготовит то, что ему так не хватало во время жизни в США! Что же это за блюдо?

То, что приготовил я, точно будет достойно победы, так как я очень старался. Надеюсь, мои гости поставят хорошие оценки,

– уверенно произнесет Макс.

Не пропустите кулинарные секреты от самого горячего мужчины страны – в субботу, 8 августа в 19:00, в шоу «Звана вечеря» на СТБ!

Напомним,