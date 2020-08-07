Звана вечеря: Холостяк Макс Михайлюк приготовит гостям "Нежданчик"

7 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Звана вечеря: Холостяк Макс Михайлюк приготовит гостям
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
instagram.com/flymax305

В эту субботу, 8 августа, в 19:00 на СТБ выйдет третий выпуск шоу Звана вечеря, в котором четверо незнакомцев сразятся в кулинарном батле за победу.

Читайте такжеАлисса Милано переболела коронавирусом и рассказала о последствиях
Готовить угощения для соперников будет любимец украинских женщин – главный герой романтического реалити «Холостяк-10» Макс Михайлюк! Поклонницы проекта наверняка помнят, что пилот любит покушать. А вот умеет ли он вкусно готовить? Узнаем совсем скоро.

Вот такая она холостяцкая жизнь: сам себя не накормишь – никто не накормит,
– признается Макс.

Холостяк Макс Михайлюк / пресс-служба канала СТБ

Мужчина отмечает, что любит собраться с родными и друзьями за одним столом.

Я люблю гостей. Люблю к ним ходить и сам приглашаю. Переживаю, чтобы все получилось, так как ранее мне не приходилось столько готовить. Теперь у меня будет возможность попробовать это сделать самому,
– поделится эмоциями герой.

Читайте такжеЗвезда Дизель Шоу впервые рассказала о своем муже-алкоголике
Первое блюдо, которым угостит Макс, называется «Нежданчик». Соперников удивит название. Некоторые даже предположат, что угощение мужчины не будет отличаться оригинальностью.

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020) / пресс-служба канала СТБ

Холостяк же приготовит то, что ему так не хватало во время жизни в США! Что же это за блюдо?

То, что приготовил я, точно будет достойно победы, так как я очень старался. Надеюсь, мои гости поставят хорошие оценки,
– уверенно произнесет Макс.

Не пропустите кулинарные секреты от самого горячего мужчины страны – в субботу, 8 августа в 19:00, в шоу «Звана вечеря» на СТБ!

Напомним,

Облако тегов

СТБ телешоу Макс Михайлюк телешоу 2020 Звана вечеря

Материалы по теме

Супер Топ-модель по-украински: Лиза Доронько открыла магазин, сняла клип и пыталась соблазнить Холостяка
Новости

Супер Топ-модель по-украински: Лиза Доронько открыла магазин, сняла клип и пыталась соблазнить Холостяка
Хорошее здоровье на Интере: Три мифа о храпе
ЗОЖ

Хорошее здоровье на Интере: Три мифа о храпе
Невероятная правда о звездах: 6 вещей из сумочки Ирины Федишин
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: 6 вещей из сумочки Ирины Федишин
Ревизор-11: Юлию Панкову ужаснула ночная ревизия отеля в Кривом Роге
Новости

Ревизор-11: Юлию Панкову ужаснула ночная ревизия отеля в Кривом Роге

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK