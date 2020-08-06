Алисса Милано переболела коронавирусом и рассказала о последствиях
Пандемия коронавируса не обошла стороной одну из звезд сериала "Все женщины - ведьмы" Алиссу Милано.
Новостью о своей болезни 46-летняя звезда шокировала поклонников на личной странице в Инстаграм. Бороться с коронавирусом Алиссе пришлось минувшей весной.
При этом Милано заявила, что сейчас система тестирования на вирус является несовершенной. Выявить у себя это заболевание актрисе удалось лишь в четвертой попытки.
Трижды тесты выдавали отрицательный результат, хотя на протяжении четырех месяцев Алису мучил абсолютно каждый симптом заболевания: постоянная усталость, головокружения, задышка, проблемы с желудком.
Рассказала звезда «Все женщины - ведьмы» и о своем самочувствии во время лечения. В тот период она чувствовала себя очень плохо, похудела на 4 килограмма, но и отчаянно боролась за жизнь.
Так я выглядела 2 апреля после того, как провела две недели абсолютно невыносимого существования. Мне никогда еще не было настолько плохо, - пишет звезда. - Я не могла нормально дышать. Пища не задерживалась в моем теле, и я похудела на 4 кг. Я буквально прочувствовала на себе каждый симптом коронавируса.