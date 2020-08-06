Алисса Милано переболела коронавирусом и рассказала о последствиях

6 августа 2020 12:40 Юлия Крутиева
Алисса Милано переболела коронавирусом и рассказала о последствиях
Актриса Алисса Милано
Fotobank / GettyImages

Пандемия коронавируса не обошла стороной одну из звезд сериала "Все женщины - ведьмы" Алиссу Милано.

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В этот раз к известным иностранным знаменитостям, которые невольно подхватили активно распространяющийся по всему миру вирус COVID-19, присоединилась актриса Алисса Милано.

Новостью о своей болезни 46-летняя звезда шокировала поклонников на личной странице в Инстаграм. Бороться с коронавирусом Алиссе пришлось минувшей весной.

При этом Милано заявила, что сейчас система тестирования на вирус является несовершенной. Выявить у себя это заболевание актрисе удалось лишь в четвертой попытки.

Трижды тесты выдавали отрицательный результат, хотя на протяжении четырех месяцев Алису мучил абсолютно каждый симптом заболевания: постоянная усталость, головокружения, задышка, проблемы с желудком.

Рассказала звезда «Все женщины - ведьмы» и о своем самочувствии во время лечения. В тот период она чувствовала себя очень плохо, похудела на 4 килограмма, но и отчаянно боролась за жизнь.

Актриса Алисса Милано / instagram.com/milano_alyssa
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Свою публикацию Милано сопроводила снимком, на котором на котором она запечатлена с маской, подключенной к системе дыхания. Сейчас актриса абсолютно здорова.

Так я выглядела 2 апреля после того, как провела две недели абсолютно невыносимого существования. Мне никогда еще не было настолько плохо, - пишет звезда. - Я не могла нормально дышать. Пища не задерживалась в моем теле, и я похудела на 4 кг. Я буквально прочувствовала на себе каждый симптом коронавируса.

Результаты анализов Алиссы Милано / instagram.com/milano_alyssa
Напомним,  

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