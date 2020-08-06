Супер Топ-модель по-украински: Анна Сулима пришла на проект, чтобы разрушить стереотипы о худобе и красоте
6 августа 2020 15:00
Участница Супермодели по-украински-2 Анна Сулима
пресс-служба Нового канала
Анна Сулима из второго сезона Супермодели по-украински объяснила, что хочет донести зрительницам Нового канала.
Хочу показать своим примером, что модель – это не кожа, кости и красивое лицо. Модель – это девушка, которая что-то несет в себе, что-то важное для этого мира. Важен ее посыл, энергия, умение работать над своими ошибками, – говорит Сулима. – Хочу, чтобы девушки моего телосложения перестали комплексовать, начали любить себя и с высоко поднятой головой несли свои шикарные пышные формы в люди, а не закрывались дома из-за комплексов!
Участница Супермодели по-украински-2 Анна Сулима / пресс-служба Нового канала
Когда я начала набирать вес, мои «друзья» и «знакомые» не стеснялись говорить мне обидные фразы типа «вот это тебя разнесло», «фу, как можно было так потолстеть»… Но я не червонец, чтобы нравиться всем! Я люблю себя такой, какая я есть, – отметила участница модельного реалити Нового канала. – Моя цель на проекте – показать пышным девушкам, что их, как они считают, минусы можно легко превратить в большие, красивые плюсы.
Участница Супермодели по-украински-2 Анна Сулима / пресс-служба Нового канала
Удастся ли Анне Сулиме добиться успеха на «Супер Топ-модели по-украински», мы узнаем уже этой осенью на Новом канале!
Напомним,