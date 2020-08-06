Супер Топ-модель по-украински: Анна Сулима пришла на проект, чтобы разрушить стереотипы о худобе и красоте

6 августа 2020 15:00 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: Анна Сулима пришла на проект, чтобы разрушить стереотипы о худобе и красоте
Участница Супермодели по-украински-2 Анна Сулима
пресс-служба Нового канала

Анна Сулима из второго сезона Супермодели по-украински объяснила, что хочет донести зрительницам Нового канала.

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В Суперсезоне «Топ-модели по-украински» Новый канал покажет самых ярких и запоминающихся выпускниц предыдущих сезонов, которых выбирали сами зрители. Одной из фавориток голосования стала Анна Сулима – участница второго сезона «Супермодели по-украински». На проект она пришла с четкой позицией: разрушить стереотипы о худобе и красоте.

Хочу показать своим примером, что модель – это не кожа, кости и красивое лицо. Модель – это девушка, которая что-то несет в себе, что-то важное для этого мира. Важен ее посыл, энергия, умение работать над своими ошибками, – говорит Сулима. – Хочу, чтобы девушки моего телосложения перестали комплексовать, начали любить себя и с высоко поднятой головой несли свои шикарные пышные формы в люди, а не закрывались дома из-за комплексов!

Участница Супермодели по-украински-2 Анна Сулима / пресс-служба Нового канала

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За последние два года Анна заметно поправилась – сейчас параметры девушки далеки от стандартных модельных, но она все равно хочет доказать, что и в таком весе девушки красивы.

Когда я начала набирать вес, мои «друзья» и «знакомые» не стеснялись говорить мне обидные фразы типа «вот это тебя разнесло», «фу, как можно было так потолстеть»… Но я не червонец, чтобы нравиться всем! Я люблю себя такой, какая я есть, – отметила участница модельного реалити Нового канала. – Моя цель на проекте – показать пышным девушкам, что их, как они считают, минусы можно легко превратить в большие, красивые плюсы.

Участница Супермодели по-украински-2 Анна Сулима / пресс-служба Нового канала

Удастся ли Анне Сулиме добиться успеха на «Супер Топ-модели по-украински», мы узнаем уже этой осенью на Новом канале!

Напомним,

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