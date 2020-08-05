Ирина Федишин произвела фурор в Сети серией фотографий в стильных купальниках
5 августа 2020 16:30
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn
В этом году Ирина Федишин решила провести свой летний отдых за границей.
Читайте такжеЗвезда «Супермодели по-украински» шокировала признанием о расставании со своим женихом-французомНесмотря на нависающую угрозу заразиться коронавирусом, с каждой неделей все больше стран открывает курортный сезон. Этим спешат воспользоваться украинские звезды.
Одна из таких – певица Ирина Федишин, которая вместе с семьей на несколько дней отравилась в отпуск на один из своих уже давно полюбившихся курортов в Болгарии.
Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn
Не дуже люблю фотографуватися на відпочинку! Але є один фотограф, який дуже любить мене фотографувати. Не можу йому відмовити,– пишет в комментариях под снимками Ирина.
Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn