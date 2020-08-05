Ирина Федишин произвела фурор в Сети серией фотографий в стильных купальниках

5 августа 2020 16:30 Юлия Крутиева
Ирина Федишин произвела фурор в Сети серией фотографий в стильных купальниках
Певица Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn

В этом году Ирина Федишин решила провести свой летний отдых за границей.

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Несмотря на нависающую угрозу заразиться коронавирусом, с каждой неделей все больше стран открывает курортный сезон. Этим спешат воспользоваться украинские звезды.

Одна из таких – певица Ирина Федишин, которая вместе с семьей на несколько дней отравилась в отпуск на один из своих уже давно полюбившихся курортов в Болгарии.

Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn
Само собой, 33-летняя звезда не опустила возможности в очередной раз похвастаться тем, что она находиться в прекрасной физической форме.

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Грациозность и подтянутость своего тела Федишин продемонстрировала с помощью серии фотографий, на которой она позирует в стильных купальниках совершенно разного цвета.

Не дуже люблю фотографуватися на відпочинку! Але є один фотограф, який дуже любить мене фотографувати. Не можу йому відмовити,
– пишет в комментариях под снимками Ирина.

Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn
Напомним, 

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