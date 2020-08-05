Ирина Федишин произвела фурор в Сети серией фотографий в стильных купальниках

В этом году Ирина Федишин решила провести свой летний отдых за границей.

Несмотря на нависающую угрозу заразиться коронавирусом , с каждой неделей все больше стран открывает курортный сезон. Этим спешат воспользоваться украинские звезды.

Одна из таких – певица Ирина Федишин, которая вместе с семьей на несколько дней отравилась в отпуск на один из своих уже давно полюбившихся курортов в Болгарии.

Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Само собой, 33-летняя звезда не опустила возможности в очередной раз похвастаться тем, что она находиться в прекрасной физической форме.

Грациозность и подтянутость своего тела Федишин продемонстрировала с помощью серии фотографий, на которой она позирует в стильных купальниках совершенно разного цвета.

Не дуже люблю фотографуватися на відпочинку! Але є один фотограф, який дуже любить мене фотографувати. Не можу йому відмовити,

– пишет в комментариях под снимками Ирина.

Певица Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

Напомним,