Танці з зірками-2020: звезда проекта «Холостяк» стал участником проекта

5 августа 2020 12:35 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: звезда проекта «Холостяк» стал участником проекта
Футболист Сергей Мельник
пресс-служба канала 1+1

Уже несколько недель в социальных сетях распространяется #танціззіркамиchallenge проекта «Танці зірками».

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К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками» присоединился футболист и «Холостяк» Сергей Мельник. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтмена группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» Сергея Танчинца.

На видео Сергей играет в футбол с детьми, но несколько раз мяч не попадает в ворота. После нескольких неудачных попыток один из мальчиков спрашивает: «Дядя Сережа, может танцы - это ваше?». 

Футболист Сергей Мельник / пресс-служба канала 1+1
В следующем кадре футболисту передают телефон, где на экране он видит видео от фронтмена группы «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», который передает вызов танцевального челленджа. Задумавшись на мгновение, Сергей Мельник сообщает, что принимает вызов от Сергея Танчинца и передает его актеру, звезде комедий «Скажене весілля» и «Великі вуйки» Араму Арзуманяну.

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Неожиданным для меня было приглашение принять участие в “Танцях з зірками”, ведь я с совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена - у нас уже есть поставлена позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион. Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу «Танці з зірками» - это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе - матч, а теперь будет прямой эфир. Но и здесь перед выходом на паркет, я смогу сказать себе: «спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею”, - отметил футболист.

Неожиданным для меня было приглашение принять участие в «Танцях з зірками», ведь я с совершенно иного вида спорта. Одно дело человека научить движениям, а совсем другое переучить спортсмена - у нас уже есть поставлена позиция тела, ног, шагов. Но я не привык отказываться от новых вызовов. Я уже успел соскучиться за волнующими минутами перед выходом на стадион, - комментирует свое участие в новом сезоне шоу «Танців з зірками» Сергей Мельник. - Уверен, что камеры, зрители и волнения перед выходом на паркет в прямом эфире подарят мне эти незабываемые ощущения. Шоу «Танці з зірками» - это тот же спорт и привычный для меня тренировочный процесс, где неделю трудно готовишься, а потом тебя ждет экзамен: в футболе - матч, а теперь будет прямой эфир. Но и здесь перед выходом на паркет, я смогу сказать себе: «спасибо зрителям, что пришли, поддерживаете и смотрите на нас, сейчас я покажу все, что умею».

Футболист Сергей Мельник / пресс-служба канала 1+1
Напомним, 

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