Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха шокировала признанием о расставании со своим женихом-французом

Звезда второго сезона модельного реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Виктория Маремуха сообщила грустную новость: закончилась ее красивая история любви с французом Луи.

На это лето у участницы «Супермодели по-украински» (Новый канал) Виктории Маремухи были большие планы, в которые входила роспись с французом Луи.

Но им не суждено было сбыться - пара распалась, так и не сыграв свадьбу.

Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах, - призналась Маре. - Все это время нам было очень больно, но я притворялась, что все хорошо. Просто хотелось верить, что все изменится к лучшему, и мы преодолеем этот кризис вместе.

Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха с бывшим женихом / пресс-служба Нового канала

По словам финалистки модельного реалити Нового канала, ее отношения с Луи дали трещину почти год назад. А с апреля 2020-го они практически жили отдельно.

После очередного спора мы решили разойтись и остаться друзьями. Ведь у нас было четыре счастливых года, даже учитывая последний. Мы стали лучшими в этих отношениях, мы стали мудрее, - говорит Виктория. - Я очень благодарна Луи за его поддержку и любовь. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что делается - к лучшему.

Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха с бывшим женихом / пресс-служба Нового канала

Напомним, Виктория и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке у общих друзей. Сначала француз не понравился девушке, но со временем ему удалось покорить сердце красотки. В декабре 2019-го Луи сделал Маремухе предложение руки и сердце, на которое она ответила согласием. И пока все думали, что свадьба переносится из-за карантина, пара просто боролась с кризисом.

Но есть и хорошая новость - уже этой осенью вы увидите Суперсезон «Топ-модели по-украински» на Новом канале!

Напомним,