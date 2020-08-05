Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха шокировала признанием о расставании со своим женихом-французом
Звезда второго сезона модельного реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Виктория Маремуха сообщила грустную новость: закончилась ее красивая история любви с французом Луи.
Но им не суждено было сбыться - пара распалась, так и не сыграв свадьбу.
Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах, - призналась Маре. - Все это время нам было очень больно, но я притворялась, что все хорошо. Просто хотелось верить, что все изменится к лучшему, и мы преодолеем этот кризис вместе.
После очередного спора мы решили разойтись и остаться друзьями. Ведь у нас было четыре счастливых года, даже учитывая последний. Мы стали лучшими в этих отношениях, мы стали мудрее, - говорит Виктория. - Я очень благодарна Луи за его поддержку и любовь. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что делается - к лучшему.
Но есть и хорошая новость - уже этой осенью вы увидите Суперсезон «Топ-модели по-украински» на Новом канале!
Напомним,