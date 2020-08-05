Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха шокировала признанием о расставании со своим женихом-французом

5 августа 2020 14:00 Юлия Крутиева
Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха шокировала признанием о расставании со своим женихом-французом
Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха
пресс-служба Нового канала

Звезда второго сезона модельного реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Виктория Маремуха сообщила грустную новость: закончилась ее красивая история любви с французом Луи.

Читайте такжеИзвестный украинский певец закрутил роман с российской актрисой
На это лето у участницы «Супермодели по-украински» (Новый канал) Виктории Маремухи были большие планы, в которые входила роспись с французом Луи. 

Но им не суждено было сбыться - пара распалась, так и не сыграв свадьбу.

Мы с Луи расстались. Это решение не далось нам за один день, мы пытались спасти отношения. Много говорили, занимались с психологами, но, к сожалению, мы слишком разные, живем в разных мирах, - призналась Маре. - Все это время нам было очень больно, но я притворялась, что все хорошо. Просто хотелось верить, что все изменится к лучшему, и мы преодолеем этот кризис вместе.

Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха с бывшим женихом / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеВ 16 лет я уже перерос алкоголь: Звезда Гарри Поттера признался в наркозависимости
По словам финалистки модельного реалити Нового канала, ее отношения с Луи дали трещину почти год назад. А с апреля 2020-го они практически жили отдельно.

После очередного спора мы решили разойтись и остаться друзьями. Ведь у нас было четыре счастливых года, даже учитывая последний. Мы стали лучшими в этих отношениях, мы стали мудрее, - говорит Виктория. - Я очень благодарна Луи за его поддержку и любовь. На глазах слезы, в горле ком, но знаю точно: все, что делается - к лучшему.

Звезда «Супермодели по-украински» Виктория Маремуха с бывшим женихом / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеРевизор-11: Юлия Панкова попыталась со второго раза попасть в кухню ресторана Кривого Рога
Напомним, Виктория и Луи познакомились в Киеве, на вечеринке у общих друзей. Сначала француз не понравился девушке, но со временем ему удалось покорить сердце красотки. В декабре 2019-го Луи сделал Маремухе предложение руки и сердце, на которое она ответила согласием. И пока все думали, что свадьба переносится из-за карантина, пара просто боролась с кризисом.

Но есть и хорошая новость - уже этой осенью вы увидите Суперсезон «Топ-модели по-украински» на Новом канале!

Напомним, 

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд социальные сети Супермодель по-украински новости Виктория Маремуха

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: звезда проекта «Холостяк» стал участником проекта
Новости

Танці з зірками-2020: звезда проекта «Холостяк» стал участником проекта
Участница проекта Топ-модель по-украински беременна первенцем
Новости

Участница проекта Топ-модель по-украински беременна первенцем
Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда
Lifestyle

Какие мифы о ваших волосах стоит забыть навсегда
Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать
ЗОЖ

Запах из интимного места: о какой болезни он может рассказать

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Дизайнеры создали джинсы, которые защищают от коронавируса

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн

Выбор матери: смотреть 7 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK