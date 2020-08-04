Ревизор-11: Юлия Панкова попыталась со второго раза попасть в кухню ресторана Кривого Рога

Восемь лет назад команду программы Ревизор (Новый канал) не пустили на кухню криворожского учреждения Джокер. Тогда ведущую Ольгу Фреймут выталкивали со скандалом и даже угрожали.

Владелица ресторана не была приветлива и с Юлией Панковой . Женщина кричала и манипулировала плохим самочувствием. Была готова на любую ложь, лишь бы ведущая Нового канала прекратила ревизию.

Со мной так обращались впервые, – рассказывает Юлия Панкова. – В свой адрес слышала ругань и обвинения. «Ревизора» трудно остановить. Нас вытолкали из кухни, но я пошла ревизовать другое помещение. Там стояли два холодильника. На полках были открыты бутылки с алкоголем. Товарное соседство было нарушено, ведь рядом лежали сырые и готовые продукты.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

В умывальнике, где моют посуду, Юля нашла старую футболку. По словам владелицы, этой тряпкой моют пол.

Сложилось впечатление, что тряпок они не используют, – говорит ведущая. – На умывальнике я увидела старый и ржавый металлический ершик с остатками пищи. Страшно представить, что им продолжают мыть посуду.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

За несколько дней тайные покупатели «Ревизора» заказали банкет в ресторане «Джокер».

Благодаря им у меня была возможность попробовать блюда, которые здесь готовят, – говорит девушек. – В салате «Шуба» я так и не нашла сельди, а вот ролл с лососем был вкусный. Приятно, что повара заведения не обвешивают посетителей. Салата дали вдвое больше.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Кухню Юля так и не увидела, как и медицинских книжек работников. Поэтому «Ревизор» не рекомендует заведение «Джокер», что в самом центре Кривого Рога.

Включайте понедельникам в 19:00 проект «Ревизор» на Новом канале, чтобы не пропустить самые интересные моменты проверок.

Напомним,