Ревизор-11: Юлию Панкову шокировала проверка столовой гимназии, где учился Владимир Зеленский

3 августа 2020 14:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: Юлию Панкову шокировала проверка столовой гимназии, где учился Владимир Зеленский
Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020)
пресс-служба Нового канала

Юлия Панкова ревизовала столовую гимназии в Кривом Роге. Увиденное ее шокировало.

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За прошлый год в 38% школ и детских садов были найдены нарушения в организации питания. Это более 600 отравлений. Поэтому ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить столовую гимназии в Кривом Роге.

Паровые котлеты, картофель пюре, душистые булочки и витаминный компот – именно такие блюда чаще всего предлагают в школьных столовых, – говорит ведущая. – Мы проверили, в каких условиях готовят еду в заведении, где учился Владимир Зеленский.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

На кухне столовой Юлю встретил незваный гость – таракан.

Несмотря на наличие насекомых в помещении было чисто, – говорит девушка. – Повара придерживались норм хранения продуктов и товарного соседства в холодильниках. Крупы в кладовке стояли на поддонах.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

На раздаче блюд повар была с длинными ногтями и грязными руками.

Девушка контактировала «голыми» руками с готовой едой, – рассказывает Юля. – Мой люминометр – прибор, который определяет степень загрязнения, показал более ста единиц на ладонях работницы. Норма – до 30 единиц. К сожалению, это может стать угрозой здоровью учеников.

Ревизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020) / пресс-служба Нового канала

Какие нормы закона были нарушены работниками гимназии? Безопасно ли вообще учиться в криворожской гимназии № 95? Узнаете сегодня в программе «Ревизор». Включайте в 19:00 Новый канал.

Напомним,

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