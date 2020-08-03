Ревизор-11: Юлию Панкову шокировала проверка столовой гимназии, где учился Владимир Зеленский
Юлия Панкова ревизовала столовую гимназии в Кривом Роге. Увиденное ее шокировало.
Паровые котлеты, картофель пюре, душистые булочки и витаминный компот – именно такие блюда чаще всего предлагают в школьных столовых, – говорит ведущая. – Мы проверили, в каких условиях готовят еду в заведении, где учился Владимир Зеленский.
На кухне столовой Юлю встретил незваный гость – таракан.
Несмотря на наличие насекомых в помещении было чисто, – говорит девушка. – Повара придерживались норм хранения продуктов и товарного соседства в холодильниках. Крупы в кладовке стояли на поддонах.
На раздаче блюд повар была с длинными ногтями и грязными руками.
Девушка контактировала «голыми» руками с готовой едой, – рассказывает Юля. – Мой люминометр – прибор, который определяет степень загрязнения, показал более ста единиц на ладонях работницы. Норма – до 30 единиц. К сожалению, это может стать угрозой здоровью учеников.
Какие нормы закона были нарушены работниками гимназии? Безопасно ли вообще учиться в криворожской гимназии № 95? Узнаете сегодня в программе «Ревизор». Включайте в 19:00 Новый канал.
Напомним,