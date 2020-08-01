Від пацанки до панянки-4: участница забеременела спустя месяц знакомства с парнем
Эксклюзив 1 августа 2020 00:05
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko
Участнице четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки (Новый канал) любимый не разрешал рассказывать об интересном положении.
Читайте такжеАнита Луценко поделилась кадром, где она в обнимку с экс-"Холостяком" на отдыхе в ТурцииЕдва закончились съемки реалити, как Влада Роговенко встретила любовь – моряка Александра. Не успели они толком узнать друг друга, как девушка ошарашила парня новостью – они станут родителями.
С Сашей мы познакомились за два дня до Нового года, а в конце января я уже была беременная, − вспоминает Влада. − Сложно сказать, что мы с Сашей планировали ребенка. Мы это обсуждали, но не думали, что все получится с первого раза. Когда мы узнали, что я − в положении, мы просто обнялись. Какое-то время не могли осознать, что станем родителями.
Влада Роговенко и Александр / instagram.com/vladyslava_rogovenko
Парень Влады запрещал ей рассказывать о беременности.
Мне хотелось сразу поделиться этой новостью с близкими и подписчиками в Instagram, − признается Влада. − А Саша − довольно закрытый человек, и долгое время не позволял этого сделать. На четвертом месяце я не выдержала и сообщила новость в интервью Новому каналу.
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko
Напомним,