Від пацанки до панянки-4: участница забеременела спустя месяц знакомства с парнем

Эксклюзив 1 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница забеременела спустя месяц знакомства с парнем
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko

Участнице четвертого сезона реалити Від пацанки до панянки (Новый канал) любимый не разрешал рассказывать об интересном положении.

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Едва закончились съемки реалити, как Влада Роговенко встретила любовь – моряка Александра. Не успели они толком узнать друг друга, как девушка ошарашила парня новостью – они станут родителями.

С Сашей мы познакомились за два дня до Нового года, а в конце января я уже была беременная, − вспоминает Влада. − Сложно сказать, что мы с Сашей планировали ребенка. Мы это обсуждали, но не думали, что все получится с первого раза. Когда мы узнали, что я − в положении, мы просто обнялись. Какое-то время не могли осознать, что станем родителями.

Влада Роговенко и Александр / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Парень Влады запрещал ей рассказывать о беременности.

Мне хотелось сразу поделиться этой новостью с близкими и подписчиками в Instagram, − признается Влада. − А Саша − довольно закрытый человек, и долгое время не позволял этого сделать. На четвертом месяце я не выдержала и сообщила новость в интервью Новому каналу.

Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко / instagram.com/vladyslava_rogovenko

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Тогда она еще не знала, что ждет сына. Но уже знала, что по срокам рожать ей в октябре. Еще год назад девушка боялась остаться одной навсегда. Из-за своего буйного характера она отпугивала нормальных парней. Желание измениться заставило ее подать заявку в реалити «Від пацанки до панянки». Если вы тоже хотите улучшить свою жизнь − заполняйте  анкету на сайте Нового канала.

Напомним,

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