Звезда Playboy Кэти Прайс сломала две ноги на отдыхе в Турции

31 июля 2020 15:10 Юлия Крутиева
Звезда Playboy Кэти Прайс сломала две ноги на отдыхе в Турции
Певица Кэти Прайс
Fotobank / GettyImages

Британская певица, фотомодель и бизнесвумен Кэти Прайс в очередной раз оказалась в центре внимания.

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В сентябре прошлого года Кэти Прайс стала героиней первых полос в СМИ из-за своей внешности. Тогда у британкой модели и певицы начались осложнения после подтяжки лица в Турции.

В начале февраля текущего года Кэти пришлось отменить свои выступления из-за болезни. Хотя разъяренные фанаты утверждали в соцсетях, что тогда видели ее, танцующей в клубе.

Модель и певица Кэти Прайс / Fotobank / GettyImages

Лето для Прайс также вышло с приключениями. В самый разгар отдыха на одном из турецких комфортабельных курортов модель получила серьезную травму.

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Вместе с бойфрендом и детьми Кэти посетила тематический парк развлечений Land of Legends. Во время развлечений она неудачно спрыгнула со стены и была срочно доставлена в отделение неотложной помощи.

Диагноз врачей оказался неутешительным – Прайс сломала обе ноги. Впереди ее ждет операция в Великобритании и от трех до шести месяцев реабилитации. Однако больше всего волнуется звезда, как в таком положении ей смотреть за своими пятью детьми.

Кэти Прайс сломала две ноги / социальная сеть Instagram

Напомним,

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