Звезда Playboy Кэти Прайс сломала две ноги на отдыхе в Турции
Британская певица, фотомодель и бизнесвумен Кэти Прайс в очередной раз оказалась в центре внимания.
В начале февраля текущего года Кэти пришлось отменить свои выступления из-за болезни. Хотя разъяренные фанаты утверждали в соцсетях, что тогда видели ее, танцующей в клубе.
Лето для Прайс также вышло с приключениями. В самый разгар отдыха на одном из турецких комфортабельных курортов модель получила серьезную травму.
Диагноз врачей оказался неутешительным – Прайс сломала обе ноги. Впереди ее ждет операция в Великобритании и от трех до шести месяцев реабилитации. Однако больше всего волнуется звезда, как в таком положении ей смотреть за своими пятью детьми.
Напомним,