Модель-трансгендер из Топ-модель по-украински раскрыла правду о своих операциях на пути к женскому телу
Софи Беридзе рассказала, через что ей пришлось пройти на пути к женственному виду.
В детстве я понимала свою предрасположенность к женской манере поведения, но также понимала, что биологически являюсь мальчиком. До пубертатного периода мне удавалось скрывать свою истинную сущность во имя общества, – призналась Софи. – Когда мои вторичные половые признаки мужчины начали активно проявляться, началось расстройство гендерной идентичности и суицидальные мысли. Вся суматоха началась в 14 лет – поиски ответов на важные вопросы, изучение эндокринологии при трансгендерном переходе. Ответы искала два года. В 16 лет, приняв факт, что от меня все могут отвернуться, я начала свой путь.
Родители Софи тяжело переживали этот период и практически не общались с ребенком.
Это было тяжелое для всех время. Родители сильно расстроились. После каминг-аута маму я не видела год, а папа надолго не оставался дома и искал причины куда-нибудь уехать, – вспоминает выпускница модельного реалити Нового канала. – Нам помогли время, уважение, разговоры и любовь.
Первый раз мне ломали две пары ребер под общей анестезией. Второй раз – под местной еще раз надломали две пары нижних ребер и затронули третью пару. Здоровью эта процедура не вредит, ребра остались при мне, – поделилась подробностями Софи. – Этой операцией я осталась недовольна. Хирург не виноват, я уже позже узнала, что эта процедура не панацея и не гарантирует эффекта. Талия уменьшается в итоге всего лишь на 1-2 см. То есть, когда ходишь в корсете – у тебя, разумеется, минус 10 см. Но после его снятия ребра расправляются в исходное положение. А шрамы на спине остаются…
Делала Беридзе и блефаропластику – операцию по изменению формы век.
Это простая операция. У меня она прошла быстро, безболезненно (под местной анестезией), мы с доктором даже успевали поболтать и посмеяться, – поделилась модель-трансгендер. – Присутствовали исключительно отеки, которые на 10-й день почти сошли, а через месяц их вообще не было. Честно говоря, последствий я боялась перед каждой операцией.
Напомним,