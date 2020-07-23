Таисия Повалий выступила на Славянском базаре несмотря на невыносимую боль

23 июля 2020 00:05 Юлия Крутиева
Таисия Повалий выступила на Славянском базаре несмотря на невыносимую боль
Певица Таисия Повалий
instagram.com/tpovaliyofficial

Травма, которую Таисия Повалий получила еще зимой, – дает о себе знать по сей день.

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В январе 2020 года Таисия Повалий сломала ногу в двух местах. Это случилось дома, исполнительница оступилась на лестнице и упала с нее.

Тогда Народная артистка Украины отменила все концерты и съемки. Но больше всего ее тревожило то, что она без движения и постоянное нахождение дома – грозит лишними килограммами.

Однако этого не случилось. Недавнее выступление Таисии Повалий на "Славянском базаре-2020" стало подтверждением тому, что фигура 55-летней звезды находится в отличной форме. Чего не скажешь про ее ногу.

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В интервью порталу Дни.ру украинская исполнительница призналась, что после травмы ее восстановление длится по сей день. Порой, боль становится просто невыносимой, несмотря на то, что она старается ходить со специальными амортизирующими стельками.

Для меня сцена – лучшее лекарств, – призналась Таисия Повалий. – Моя обязанность – дарить людям праздник. И никто не должен знать, чего мне это стоит. Моя боль не должна никому быть видна, потому что задача артиста – дарить людям радость и позитивные эмоции в любом состоянии.

Напомним, 

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