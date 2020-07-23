Таисия Повалий выступила на Славянском базаре несмотря на невыносимую боль
Травма, которую Таисия Повалий получила еще зимой, – дает о себе знать по сей день.
Тогда Народная артистка Украины отменила все концерты и съемки. Но больше всего ее тревожило то, что она без движения и постоянное нахождение дома – грозит лишними килограммами.
Однако этого не случилось. Недавнее выступление Таисии Повалий на "Славянском базаре-2020" стало подтверждением тому, что фигура 55-летней звезды находится в отличной форме. Чего не скажешь про ее ногу.
Для меня сцена – лучшее лекарств, – призналась Таисия Повалий. – Моя обязанность – дарить людям праздник. И никто не должен знать, чего мне это стоит. Моя боль не должна никому быть видна, потому что задача артиста – дарить людям радость и позитивные эмоции в любом состоянии.
Напомним,