Рыжеволосая красотка Виктория Булитко перекрасила волосы в цвет фуксии

22 июля 2020 15:10 Юлия Крутиева
Рыжеволосая красотка Виктория Булитко перекрасила волосы в цвет фуксии
Актриса Виктория Булитко
пресс-служба

Когда, как не во время карантина, можно поэкспериментировать над своим имиджем? И это доказала Виктория Булитко.

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Месяц назад звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко решила преобразиться. Тогда актриса, которую все привыкли видеть в рыжем цвете, сменила оттенок волос.

Девушка решила применить одну из техник окрашивания – балаяж. Результатом Виктория поделилась на своей странице в Инстаграм. Подписчики были восхищены такими переменами актрисы.

Виктория Булитко сделала балаяж / instagram.com/bulitka

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Теперь же Булитко решилась на более кардинальные перемены. В новом видеоролике, опубликованном в Сети, 37-летняя звезда предстала с волосами цвета фуксии. Неожиданно и очень ярко!

Чтобы предотвратить негативные комментарии поклонников, актриса сразу объяснила, что это всего лишь тоник, который не портит волосы и со временем цвет смоется:

Сразу хочу сказать, что я не сумасшедшая! Это тоник. Блонд хорош тем, что можно экспериментировать без вреда для волос. А пока лето, такой яркий цвет очень кстати! Да, сейчас он очень насыщенный, но постепенно будет вымываться и меняться. Продюсер одобрил. Правда, придется обновить или перебрать свой гардероб.

Виктория Булитко сменила цвет волос на баклажановый / instagram.com/bulitka

Напомним,

 

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