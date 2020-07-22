Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом

22 июля 2020 12:25 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом
Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)
пресс-служба

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь спасла от неадеквата сотни украинцев.

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Ранее Елена-Кристина Лебедь уже встречалась с жертвами такого преступления. И, к счастью для них, все это оказывалось лишь мошенничеством и хорошим способом развести психически неустойчивых на тот момент людей на большие деньги. В этот раз ведущая без колебаний решила проверить реальность ситуации.

Такой шокирующей аферы у нас еще не было, – говорит она. – И первому сообщению в Instagram я даже не поверила. Мне написала обычная девушка и попросила защиты. Пояснила, что ее преследуют и угрожают смертью.

Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020) / пресс-служба Нового канала

Незнакомка рассказала, что ей в метро вкололи инъекцию с ядом. И жить девушке остается всего несколько дней, если она, конечно же, не найдет и не заплатит 20 тысяч гривен за антидот.

Ядовитая инъекция – такие истории в прессе уже всплывали, – объясняет ведущая «Аферистов в сетях». – Но там жертвы выбирались случайно, без преследований, запугиваний и, главное, последствий. А нашей пострадавшей преступник писал в Instagram, ходил за ней по пятам и угрожал.

Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020) / пресс-служба Нового канала

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Все это преступник делал, чтобы здравый смысл девушки не дал ей понять схему мошенничества. Он хотел, чтобы незнакомка любым способом нашла нужную сумму, а потому пугал смертельной инъекцией.

Испуганная жертва сразу верит всем словам афериста – что ее преследуют, что о ней знают все, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Все это мошенничество построено на страхе – плати или умрешь.

Во время передачи денег команда «Афериста в сетях» поймала преступника. Никакого антидота, конечно же, не было, как и смертельной инъекции. Мошенничество базировалось на запугивании и выманивании денег.

Напомним,

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