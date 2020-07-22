Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом
Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь спасла от неадеквата сотни украинцев.
Такой шокирующей аферы у нас еще не было, – говорит она. – И первому сообщению в Instagram я даже не поверила. Мне написала обычная девушка и попросила защиты. Пояснила, что ее преследуют и угрожают смертью.
Незнакомка рассказала, что ей в метро вкололи инъекцию с ядом. И жить девушке остается всего несколько дней, если она, конечно же, не найдет и не заплатит 20 тысяч гривен за антидот.
Ядовитая инъекция – такие истории в прессе уже всплывали, – объясняет ведущая «Аферистов в сетях». – Но там жертвы выбирались случайно, без преследований, запугиваний и, главное, последствий. А нашей пострадавшей преступник писал в Instagram, ходил за ней по пятам и угрожал.
Испуганная жертва сразу верит всем словам афериста – что ее преследуют, что о ней знают все, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Все это мошенничество построено на страхе – плати или умрешь.
Во время передачи денег команда «Афериста в сетях» поймала преступника. Никакого антидота, конечно же, не было, как и смертельной инъекции. Мошенничество базировалось на запугивании и выманивании денег.
Напомним,