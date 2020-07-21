53-летняя Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в пикантной фотосессии

Модель и актриса Памела Андерсон в очередной раз удивила публику.

Многие фолловеры уже давно привыкли, что Памела Андерсон любит пополнять свой блог в Инстаграм пикантными фотографиями и видео.

Но в этот раз одна из самых успешных моделей и актрис превзошла саму себя. Она решила показать, как выглядит ее фигура в 53 года.

Голая Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson

И сделала звезда «Спасателей Малибу» это очень эффектно. С помощью фотографий, на которых она позирует полностью обнаженной.

В кадре Андерсон появилась в откровенных позах на кровати. При этом обнаженные части своего тела актриса все же прикрыла.

Памела Андерсон обнаженная / instagram.com/pamelaanderson

Напомним,