53-летняя Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в пикантной фотосессии
21 июля 2020 14:10
Юлия Крутиева
Модель и актриса Памела Андерсон в очередной раз удивила публику.
Многие фолловеры уже давно привыкли, что Памела Андерсон
любит пополнять свой блог в Инстаграм пикантными фотографиями и видео.
Но в этот раз одна из самых успешных моделей и актрис превзошла саму себя. Она решила показать, как выглядит ее фигура в 53 года.
Голая Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson
И сделала звезда «Спасателей Малибу» это очень эффектно. С помощью фотографий, на которых она позирует полностью обнаженной.
В кадре Андерсон появилась в откровенных позах на кровати. При этом обнаженные части своего тела актриса все же прикрыла.
Памела Андерсон обнаженная / instagram.com/pamelaanderson
Напомним,