53-летняя Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в пикантной фотосессии

21 июля 2020 14:10 Юлия Крутиева
53-летняя Памела Андерсон снялась полностью обнаженной в пикантной фотосессии
Актриса Памела Андерсон
Fotobank / GettyImages

Модель и актриса Памела Андерсон в очередной раз удивила публику.

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Многие фолловеры уже давно привыкли, что Памела Андерсон любит пополнять свой блог в Инстаграм пикантными фотографиями и видео.

Но в этот раз одна из самых успешных моделей и актрис превзошла саму себя. Она решила показать, как выглядит ее фигура в 53 года.

Голая Памела Андерсон / instagram.com/pamelaanderson
И сделала звезда «Спасателей Малибу» это очень эффектно. С помощью фотографий, на которых она позирует полностью обнаженной.

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В кадре Андерсон появилась в откровенных позах на кровати. При этом обнаженные части своего тела актриса все же прикрыла. 

Памела Андерсон обнаженная / instagram.com/pamelaanderson
Напомним,

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