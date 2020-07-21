Славянский базар 2020: какое место заняла представительница от Украины Элина Иващенко
21 июля 2020 13:30
Элина Иващенко завоевала первую премию на Славянском Базаре
Певица Элина Иващенко также получила специальную премию «Славянская надежда» от Президента Беларуси
Читайте такжеВпервые за полгода увидела младшую дочь: Анна Седокова показала, как проводит время в МайамиВ минувшее воскресенье в белорусском городе Витебск завершился XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар». В конкурсной программе принимали участие представители 14 стран. Представительница Украины, 18-летняя Элина Иващенко по результатам двух выступлений получила первую премию, суммарно заработав 134 балла.
По регламенту Фестиваля каждый участник должен был исполнить две композиции: славянский и мировой хиты. Элина при выборе песен остановилась на украинской народной “Ой, у вишневому саду” и Listen — Beyoncé.
“Фестивальные дни я буду вспоминать с большим удовольствием, — делится Иващенко. — Надеюсь, я достойно справилась с возложенной на меня миссией. Но “Славянский базар” завершился и мы с продюсером Вадимом Лисицей уже строим планы на будущее и в скором времени презентуем трек “Друзі””.
Напомним, телеверсия конкурса состоится с 20 по 24 июля на телеканале “Интер” в 22:00.