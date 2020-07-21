Славянский базар 2020: какое место заняла представительница от Украины Элина Иващенко

21 июля 2020 13:30 Александр Кива
Славянский базар 2020: какое место заняла представительница от Украины Элина Иващенко
Элина Иващенко завоевала первую премию на Славянском Базаре

Певица Элина Иващенко также получила специальную премию «Славянская надежда» от Президента Беларуси

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В минувшее воскресенье в белорусском городе Витебск завершился XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар». В конкурсной программе принимали участие представители 14 стран. Представительница Украины, 18-летняя Элина Иващенко по результатам двух выступлений получила первую премию, суммарно заработав 134 балла.

По регламенту Фестиваля каждый участник должен был исполнить две композиции: славянский и мировой хиты. Элина при выборе песен остановилась на украинской народной “Ой, у вишневому саду” и Listen — Beyoncé.

“Фестивальные дни я буду вспоминать с большим удовольствием,  —  делится Иващенко.  —  Надеюсь, я достойно справилась с возложенной на меня миссией. Но “Славянский базар” завершился и мы с продюсером Вадимом Лисицей уже строим планы на будущее и в скором времени презентуем трек “Друзі””.


Напомним, телеверсия конкурса состоится с 20 по 24 июля на телеканале “Интер” в 22:00.

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музыка Элина Иващенко Славянский базар 2020

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