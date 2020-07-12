Анна Седокова показала, как проводит время в Майами: впервые за полгода увидела младшую дочь
Младшая дочь Анны Седоковой Моника Чернявская по решению суда проживает с отцом в Америке.
Ко дню рождению Мо (так ласково называет исполнительница свою дочь), Седоковой все же удалось попасть в Америку, а компанию певице составил ее гражданский супруг Янис Тимма и сын Гектор.
Артистке запрещено публиковать кадры с дочерью в соцсетях, поэтому повзрослевшую девочку мы лицезреть не можем. А вот кадрами с отдыха на пляже знаменитость не могла не поделиться.
В своем Instagram Анна опубликовала совместное видео с возлюбленным, на котором они смеются, обнимаются и танцуют на пляже.
Бездельники,‒ кратко подписала видеоролик счастливая Седокова.
Вино является постоянным доказательством того, что Бог любит нас и любит видеть нас счастливыми. Бенджамин Франклин,‒ процитировала классика звезда.
Напомним,
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