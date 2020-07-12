Анна Седокова показала, как проводит время в Майами: впервые за полгода увидела младшую дочь

Младшая дочь Анны Седоковой Моника Чернявская по решению суда проживает с отцом в Америке.

Экс-пара долго публично выясняла отношения и делила ребенка, но певице довелось смириться с тем, что девочка осталась жить с отцом. Анна регулярно прилетает в США, чтобы проводить время с ребенком, однако из-за пандемии мама и дочь не виделись уже целых полгода. Привозить девочку в Россию Седокова не имеет права.

Анна Седокова с младшей дочерью Моникой и сыном Гектором / социальная сеть Instagram

Ко дню рождению Мо (так ласково называет исполнительница свою дочь), Седоковой все же удалось попасть в Америку, а компанию певице составил ее гражданский супруг Янис Тимма и сын Гектор.

Артистке запрещено публиковать кадры с дочерью в соцсетях, поэтому повзрослевшую девочку мы лицезреть не можем. А вот кадрами с отдыха на пляже знаменитость не могла не поделиться.

В своем Instagram Анна опубликовала совместное видео с возлюбленным, на котором они смеются, обнимаются и танцуют на пляже.

Бездельники,

‒ кратко подписала видеоролик счастливая Седокова.

Также 37-летняя певица не забыла похвастаться своими роскошными формами. На одном из фото она, в цельном полосатом купальнике и с пучком на голове, расположилась в сексуальной позе на фоне океана.

Вино является постоянным доказательством того, что Бог любит нас и любит видеть нас счастливыми. Бенджамин Франклин,

‒ процитировала классика звезда.

Напомним,