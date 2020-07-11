Экс-супруг Меган Фокс Брайан Остин Грин закрутил новый роман вслед за бывшей женой ‒ видео

Совсем недавно Сеть потрясла новость о разводе одной из самых красивых пар Голливуда Меган Фокс и Брайана Остина Грина.

Судя по фотографиям СМИ, Меган быстро утешилась в компании музыканта Machine Gun Kelly. Их засняли папарацци на прогулке, когда те держалась за руки и целовалась. Брайан же в свою очередь последовал примеру бывшей жены.

Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly / социальная сеть Instagram

Несколько недель назад актер был замечен в компании 25-летней модели Кортни Стодден ‒ знаменитости попали в объектив прохожих возле одного из ресторанов Лос-Анджелеса. Уже тогда расползлись слухи о новом романе звезды «Беверли-Хиллз, 90210».

А совсем скоро Стодден в интервью Fox News прокомментировала отношения с актером:

Брайан хотел, чтобы я была его маленькой тайной. Я заблокировала его в сети после того, как несколько других женщин, с которыми он заигрывал, рассказали мне об этом. Я верю их словам.

Правда после таких громких заявлений Стодден не прекратила общение со звездой. Более того, девушка опубликовала в своем Instagram пикантное видео с Брайаном, на котором они вдвоем запечатлены в джакузи.

Заядлые фанаты пары Меган и Браяна уверены, что мужчина окрутил пышногрудую блондинку не просто так, а чтобы экс-жена приревновала.

Напомним,